La Fiscalía archiva la denuncia de Amama sobre el falso borrado de las mamografías contra el SAS

El Ministerio Público considera que no hay indicios de delito de descubrimiento o revelación de secreto y daños informáticos como denunció la asociación que preside Ángela Claverol

El archivo afecta al Defensor del Paciente que se sumó a la denuncia. El fiscal determina que una «avalancha de peticiones» provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad

Amama denuncia en Fiscalía el supuesto borrado de historiales médicos de cáncer

Ángela Claverol, presidenta de Amama
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Poco más de un mes ha tardado la Fiscalía Provincial de Sevilla en determinar que no había delito alguno en la denuncia que se había presentado contra el Servicio Andaluz de Salud por el supuesto borrado de las imágenes de las mamografías. Finalmente ... tal y como proclamó la Consejería de Sanidad tras las denuncias no era cierto no hubo manipulación alguna de las pruebas médicas.

