La Fiscalía andaluza apunta a un descenso de los delitos sexuales

La fiscal superior ha señalado que espera que la tendencia se confirme en los próximos ejercicios

La Andalucía más oscura: los fiscales investigan más mafias, asesinatos y torturas

La fiscal superior de Andalucía en el Parlamento andaluz
La fiscal superior de Andalucía en el Parlamento andaluz
J. J. Madueño

Málaga

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha señalado este miércoles en la presentación de la Memoria de esta institución en el Parlamento de Andalucía que el año 2024 los delitos cometidos por los menores contra la libertad sexual han descendido un 41% y ... los e violencia de género un 62%. Asimismo, como han detallado en una nota de prensa, contra la libertad sexual se abrieron 244 expedientes, 206 por agresión sexual y 34 por abuso sexual, unas cifras que se alejan a las registradas en el año 2022 que alcanzaron un total de 413, y en 2019 fueron 330 los casos registrados.

