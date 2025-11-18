Suscríbete a
Feijóo esperará a tener la «información adecuada» para hablar de la detención del presidente de la Diputación de Almería

La Guardia Civil ha arrestado a Javier Aureliano y al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, además de al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por presuntas contrataciones irregulares

Núñez-Feijóo, en la IV edición del Foro Metafuturo
Núñez-Feijóo, en la IV edición del Foro Metafuturo

S. A.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que esperará a disponer de la «información adecuada» para pronunciarse sobre la detención del presidente de la Diputación de Almería, el 'popular' Javier Aureliano García.

En concreto, la Guardia Civil ha detenido ... al presidente de la Diputación Provincial de Almería, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

