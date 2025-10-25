Suscríbete a
La Federación de Mayores denuncia que «el Gobierno miente al afirmar que la ley de Dependencia no le obliga a pagar el 50%»

En 2024, el Gobierno central asumió «sólo» el 26,96% del gasto total, dejando el 73,04% «sobre los hombros» de la Comunidad Autónoma

La espera media de los andaluces es de 559 días, muy por encima de los 349 a nivel nacional

El tiempo medio de espera para la Ley de Dependencia en Andalucía, de 587 días, el más alto de España

El Gobierno lleva dos años con un aumento de «cero euros» en los fondos a la dependencia en Andalucía

José María Aguilera

El Sistema de Dependencia está prácticamente colapsado en Andalucía. La espera media para recibir la ayuda se sitúa en 349 días en España, mientras que en la Comunidad andaluza, pese a la reducción de los últimos años, está en 559, casi el doble. La ... Junta sigue reclamando al Gobierno de la Nación que cumpla con lo registrado en la ley y aporte ese 50% de la financiación a la que le obliga la norma desde 2006. El Estado sólo aportó el 26,96% en 2024, mientras que la administración regional aportó el 73% restante.

