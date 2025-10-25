La Federación de Mayores denuncia que «el Gobierno miente al afirmar que la ley de Dependencia no le obliga a pagar el 50%»

El Sistema de Dependencia está prácticamente colapsado en Andalucía. La espera media para recibir la ayuda se sitúa en 349 días en España, mientras que en la Comunidad andaluza, pese a la reducción de los últimos años, está en 559, casi el doble. La ... Junta sigue reclamando al Gobierno de la Nación que cumpla con lo registrado en la ley y aporte ese 50% de la financiación a la que le obliga la norma desde 2006. El Estado sólo aportó el 26,96% en 2024, mientras que la administración regional aportó el 73% restante.

La portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha denunciado continuamente ese incumplimiento, señalando a la ministra de Economía y Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, como máxima responsable. El Partido Socialista lanzó esta semana un comunicado en el que asegura que «la ley no obliga a que el Gobierno central tenga que aportar el 50% de la financiación de la dependencia en cada comunidad autónoma». Aún así, reconoce que «alcanzar el 50% es un objetivo político que se incluyó en el acuerdo de Gobierno de esta legislatura».

Pero en esta batalla política han querido alzar la voz los verdaderos perjudicados. Las personas que en su mayoría necesitan de esas ayudas y se sienten desamparados. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) sí que insiste en que la Ley del sistema de dependencia «desmiente al Gobierno» que, según la FOAM, «está obligado por ella a financiar el 50% de este servicio. En este sentido, califica de «pacto desigual» lo firmado con el Gobierno vasco que, a su juicio, «discrimina al resto de las autonomías«.

Dependencia: agravio comparativo

Y es que el Gobierno de España aporta el 50% al País Vasco, donde gobierna un partido afín y socio de investidura (PNV), pero apenas llega al 27% en Andalucía. También Galicia protesta por el mismo hecho, ya que recibe el 30% del Estado.

La Federación insiste en que el sistema de dependencia en España «está colapsado». «El Estado elude su responsabilidad financiera en materia de dependencia», sostiene ya que, en su opinión, «la principal causa de este colapso es el incumplimiento sistemático del Estado que, desde 2006, se niega a aportar el 50% de la financiación al que está obligado por Ley».

Actualmente, el Gobierno central asume «sólo» el 26,96% del gasto total, dejando el 73,04% «sobre los hombros» de las comunidades autónomas. De hecho, «el Estado mantiene un porcentaje de sólo el 0,81% del PIB para la dependencia, un dato que contrasta enormemente con el 2% que ya destina a defensa«. Por ello, la FOAM concluye que «el Gobierno miente abiertamente al afirmar que la ley no le obliga a pagar el 50%«.

El Estado «incumple» la Ley

En este punto, ha recordado que la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece «claramente lo contrario». La propia ley «obliga» al Estado a «igualar» la inversión autonómica. «El artículo 32.3 es incuestionable: »La aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado. Consagra el principio de corresponsabilidad financiera, exigiendo una financiación estable, suficiente, sostenida y garantizada mediante la cooperación entre administraciones«, argumenta.

«A pesar de la obligación legal, el Estado nunca ha cumplido con su parte. Los datos oficiales (Imserso) demuestran cómo la financiación recae, de manera desproporcionada, sobre las comunidades», ha concluido.