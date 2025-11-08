La Federación de Mayores de Andalucía acusa al Estado de «incumplir la ley y mentir»

«No es suficiente. Queda mucho por hacer». Estos mensajes retumban por los pasillos de la Consejería de Inclusión Social. Frases pronunciadas por el propio presidente del Gobierno, asumidas y reproducidas por los protagonistas competentes. Se han reducido las listas de espera, los días para ... recibir la prestación, se han acelerado plazos y aumentado la financiación autonómica, y sin embargo la Dependencia, como la Sanidad, aún se aleja de la excelencia que reconfortaría a técnicos y responsables políticos.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), «independiente, abierta y reivindicativa», siempre se muestra crítica con la gestión de las administraciones. No obstante, sus palabras en uno de los últimos comunicados ilustraban el enfado superlativo con el Gobierno de España. «El Estado no solo incumple la ley, sino que mantiene una discriminación territorial al garantizar el 50% de la financiación solo en el País Vasco, perpetuando la desigualdad en el resto del territorio».

Ese pacto del PSOE (con María Jesús Montero a la cabeza) con el PNV, por el que le asegura la mitad de la inversión por parte del Ejecutivo nacional, ha provocado esta reacción airada de la organización. «El Gobierno miente abiertamente al afirmar que la ley no le obliga a pagar el 50%». La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia «establece claramente lo contrario» y «el artículo 32.3 es incuestionable».

A nivel nacional y según sus cálculos, «el Estado ha dejado de aportar más de 25.821 millones de euros a la Dependencia entre 2012 y 2024, agravando la crisis asistencial».

Críticas a la financiación

FOAM le exige el 2% del PIB ante la 'Emergencia de Derechos' que eterniza las esperas y multiplica las muertes sin atención, y considera «intolerable» que priorice el 2% en Defensa (que deberá subir al 5%) mientras «incumple su obligación legal, evidenciando una clara primacía del gasto militar sobre el social». España se sitúa a la cola en Europa en este apartado (el 081% del PIB), provocando que el sistema colapse y se condene a miles de personas a esperar varios años.

A su vez, la federación entiende que el aumento de la inversión por parte de la Junta «es un parche insuficiente» pues se queda en el 1,13% y «debería subir al 2%». En los nueve primeros meses de 2025, «5.292 andaluces murieron pendientes de valoración o prestación (4.188 sin grado reconocido y 1.104 con derecho, pero sin ayuda), un 21,1% del total nacional (25.060 muertes en España). Esto equivale a 19 muertes al día, una cada 75 minutos, según el Observatorio Estatal de la Dependencia. Desde 2018, Andalucía acumula 50.597 fallecidos en listas de espera», lamentan.

Por ello, piden un plan de choque similar al que se ha implantado en Sanidad por la crisis de los cribados del cáncer de mama. Un plan de urgencia para reducir las demoras a 180 días, tal y como marca la ley. Según su proyección, esto no se cumplirá en España hasta 2045, y en Andalucía, hasta 2054. «Aunque es cierto que el tiempo medio de espera ha disminuido de 779 a 559 días y la lista de espera ha pasado de 109.470 a 51.547 personas en siete años, este avance es un bagaje muy pobre ante la magnitud del colapso y el drama humano que persiste», destacan.

FOAM pide seguir modernizando y digitalizando los procedimientos administrativos, medidas que acompañarían a ese incremento de la financiación para regenerar un sistema que ha colapsado y para el que se presenta un futuro terrible ante el envejecimiento constante de la población.