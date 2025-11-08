Suscríbete a
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Directo
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

La Federación de Mayores de Andalucía acusa al Estado de «incumplir la ley y mentir»

La FOAM reconoce el esfuerzo de la Junta pero lo considera insuficiente y pide un plan de choque como el de Sanidad

El Gobierno lleva dos años con un aumento de «cero euros» en los fondos a la dependencia en Andalucía

Las listas de espera para la dependencia crecen: más de 286.000 personas y casi un año para acceder a las ayudas

José María Aguilera

«No es suficiente. Queda mucho por hacer». Estos mensajes retumban por los pasillos de la Consejería de Inclusión Social. Frases pronunciadas por el propio presidente del Gobierno, asumidas y reproducidas por los protagonistas competentes. Se han reducido las listas de espera, los días para ... recibir la prestación, se han acelerado plazos y aumentado la financiación autonómica, y sin embargo la Dependencia, como la Sanidad, aún se aleja de la excelencia que reconfortaría a técnicos y responsables políticos.

