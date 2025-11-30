Las farmacias andaluzas podrán renovar los tratamientos de pacientes crónicos

Suscríbete a
La consejería de Sanidad anuncia que el servicio se ofrecerá a partir de marzo gracias a un sistema de comunicación entre médico y farmacéutico

Doce ponentes de siete hospitales participan en en el curso de medicamentos organizado por el Virgen del Rocío

Foto de familia por las fiestas patronales de los farmacéuticos ABC

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo durante su intervención en el acto central en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de los farmacéuticos, en Sevilla que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación ... de tratamientos de pacientes crónicos. Así, ha explicado que «antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente».

