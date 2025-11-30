Las farmacias andaluzas podrán renovar los tratamientos de pacientes crónicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este domingo durante su intervención en el acto central en Honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de los farmacéuticos, en Sevilla que las farmacias andaluzas podrán solicitar la renovación ... de tratamientos de pacientes crónicos. Así, ha explicado que «antes de que acabe el año vamos a poner en marcha el pilotaje de un programa que conectará directamente al médico y al farmacéutico a través de un nuevo canal de comunicación que mejorará la seguridad, el seguimiento farmacoterapéutico y la continuidad del tratamiento del paciente».

Como ha detallado el consejero, este nuevo programa, que conectará al profesional de farmacia con el profesional que prescribe el medicamento, «estará instalado en todas las farmacias a principios de año y en el mes de marzo permitirá que sea el propio farmacéutico el que pueda solicitar la renovación de tratamientos para pacientes crónicos sin que el paciente tenga que pedir cita ni acudir al centro de salud«.

Según ha precisado la Junta en una nota, este programa tendrá una última fase que permitirá ya en el segundo trimestre de 2026 que cualquier farmacia de fuera de Andalucía pueda también comunicarse con un médico del Servicio Andaluz de Salud.

Una «buena noticia», como ha subrayado Sanz, que va a suponer «una mejora en la atención sanitaria a la ciudadanía» y que viene a reforzar su convencimiento de que «la farmacia comunitaria es un aliado estratégico para nuestro sistema sanitario».

El titular de Sanidad que ha participado en los actos centrales organizados por el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Sevilla, ha puesto en valor «la estrecha colaboración» entre la Consejería de Sanidad y la farmacia comunitaria, a la que ha definido como «parte fundamental del sistema público sanitario de Andalucía». Un sistema, ha dicho, «que es mejor gracias a vosotros y del que todos debemos sentirnos muy orgullosos».

Asimismo, el consejero ha afirmado que la colaboración de las oficinas de farmacia durante la pandemia de COVID, «en primera línea, ayudando, atendiendo las necesidades que iban surgiendo sin previo aviso, al lado de las personas» y ha destacado también su contribución este mismo año al desarrollo del Programa de control y seguimiento del Virus del Nilo Occidental y al buen desarrollo de este temporada, «informando y haciendo llegar a la población más vulnerable las medidas necesarias para protegerlos, de forma especial en aquellos municipios de mayor riesgo».

Finalmente, ha destacado que son muchas las líneas de trabajo conjunto de la Consejería de Sanidad y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en torno a la salud pública, el uso racional del medicamento, entre otras cuestiones y, ha concluido, «vamos a seguir avanzando en mejoras que refuercen esta colaboración entre la farmacia y el sistema público con un único objetivo, común y compartido: mejorar la vida de los andaluces», ha concluido.