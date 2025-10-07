Los fallos de coordinación en el cribado de cáncer de mama en Andalucía se remontan a 2012, con el PSOE en la Junta

El protocolo que regula el cribado del cáncer de mama en Andalucía no se aplica bien desde 2012, que fue cuando se puso en marcha, siete años después de que el programa la detección precoz de este mal oncológico empezara a operar. Es ... decir, los problemas no son nuevos, sino que ya existían cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía.

El mensaje lo lanzó ayer el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que en un desayuno informativo organizado por la Fundación Cajasol y la agencia de noticias Europa Press insistió en que el citado protocolo «no ha tenido ni una aplicación ni un desarrollo en lo que debería ocurrir con una persona que, lógicamente, está sometida tanto a un riesgo como a unas consecuencias en el caso de que no se actúe rápido»

Las declaraciones de Sanz se produjeron justo una semana después de que trascendieran los primeros casos de mujeres que aseguran que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no las informó de que, al verse con un diagnóstico sospechoso y no concluyente tras someterse a una mamografía, tenían que hacerse más pruebas para obtener un resultado certero.

La polémica generada por la queja de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, que justamente hoy decide si plantea una denuncia conjunta al SAS, ha sido enorme y ha puesto en aprietos al Gobierno andaluz. La primera decisión del Ejecutivo que preside Juanma Moreno fue, a finales de la semana pasada, revisar 2.000 casos sospechosos y llamar una por una a las mujeres que figuran al pie de estos historiales clínicos.

La Junta ultima un plan de choque para reforzar la atención a las afectadas y ha anunciado que va elaborar un nuevo protocolo

La segunda, anunciar una auditoría para conocer de dónde procede el fallo y quiénes son sus responsables. Además, la Junta ultima un plan de choque para reforzar la atención a las afectadas y ha anunciado que va elaborar un nuevo protocolo, cuyas carencias parecen ya evidentes.

Por ejemplo: la directora-general del SAS, Valle García, les anunció el pasado jueves a los responsables de los hospitales bajo su mando que acababa de nombrar a una coordinadora del programa del cribado del cáncer de mama, y les encomendó que hicieran lo mismo y sin demora en los centros de los que son directores. Dicho de otro modo: hasta que no ha estallado la queja de Amama no ha habido en el Servicio Andaluz de Salud nadie con la tarea específica de supervisar el plan contra los tumores de mama; no lo hubo en los 23 años que funcionó con el PSOE al frente de la Consejería de Salud ni en los siete más recientes en los que ha habido consejeros del PP.

A «contrarreloj»

El presidente Moreno, de su lado, aseguró ayer que la Administración regional trabaja «a contrarreloj» para solventar los retrasos y que durante este pasado fin de semana «se ha hecho un diagnóstico pormenorizado de lo sucedido».

Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha entrado en acción. La ministra Mónica García le envió ayer a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, en la que solicita el envío de todos los informes elaborados o en proceso sobre el fallo detectado en el cribado de cáncer de mama en la comunidad, y le reclama datos de cinco años para evaluar el fallo en la detección de cáncer. Pide información también sobre los otros dos cribados oncológicos que tiene en marcha el SAS, el de cérvix y el de colon.

«La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente», señala la ministra.

El departamento del Gobierno de Pedro Sánchez le pide a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que remita «todos los informes elaborados o en elaboración que permitan tener constancia de la magnitud del problema y evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar la situación».

El Defensor del Pueblo pide información

De su lado, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maetzu, abrirá una investigación de oficio para estudiar los caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. El Defensor del Pueblo propuso en 2016 una investigación del programa de detección precoz tras la queja formulada por una usuaria.

Además, la Asociación Española Contra el Cáncer pidió a la Junta de Andalucía que resuelva «de manera inmediata» la situación de las mujeres afectadas para acabar con su incertidumbre o, de confirmarse el diagnóstico de cáncer, iniciar cuanto antes el tratamiento.

La entidad puso a disposición de las mujeres andaluzas afectadas su teléfono gratuito 24 horas (900 100 036) para ayudarlas a recibir información de la Junta de Andalucía, así como todos sus servicios de atención integral. De la misma manera, ofrece a la Junta este mismo teléfono para contactar con las mujeres afectadas.

Y Vox elevó ayer el tono y pidió la dimisión «ya» del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por «abandonar» la sanidad andaluza y ser «el principal responsable de todo este desastre». «Lo del cáncer de mama es la punta del icerbeg», subrayó en Sevilla María García Fuster, portavoz de Sanidad de la formación de Santiago Abascal.