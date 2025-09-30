El PP pide que el Gobierno pague a la Junta 2.000 millones por las obras de emergencia que ejecuta

La moción que se debate en Senado este miércoles pide en uno de sus puntos «compensar el esfuerzo inverso asumido por la Junta de Andalucía ante la inacción estatal, mediante mecanismos de cooperación financiera y técnica». Y hay cifras para ajustar el lápiz con la ... calculadora porque, según el propio Juanma Moreno, desde que es presidente se han invertido más 2.000 millones «a pulmón» para atajar la emergencia hídrica.

Un balance que lo hizo en la inauguración de la desaladora de Marbella, obra ejecutada por la Junta de Andalucía, pese a ser competencia del Gobierno. Los datos del Ejecutivo andaluz revelan que este año se van a destinar 555 millones de euros, lo que supone duplicar el presupuesto que se destinaba a agua en 2018.

En 2024 están activas un total de 102 obras hídricas en las ocho provincias andaluzas por un presupuesto superior a los 640 millones de euros. Sin embargo, desde Andalucía suben el número de reclamaciones. La Junta no se para en las 52 que detalla el Senado y elevan, entre obras mayores y menores, las demandas a 117 proyectos contra la emergencia hídrica pendientes en la región por parte del Gobierno.

En Andalucía, desde 2019 se han puesto en marcha hasta cuatro Decretos de Sequía, que engloban intervenciones por más de 500 millones y que han permitido incrementar los recursos disponibles en 208 hectómetros cúbicos al año en la región.

Aún así faltan cosas por hacer. Desde la Junta aseguran a ABC que «cada gota cuenta» y que es «imprescindible fomentar una agricultura más sostenible y eficiente». Por este motivo, una de las peticiones que se están llevando a cabo es más inversiones en infraestructuras para regadío, como la presa de Alcolea, las conducciones de Rules o la presa de Siles.

En la presa de Rules la polémica está servida desde que el Gobierno pidiera a los regantes que abonaran el 20% del presupuesto de 80 millones de euros. Hasta el momento, según los últimos datos, los regantes de esta zona de Granada iba a tener que pagar las conexiones ocho millones de euros. Las comunidades están buscando financiación, ya que el agua es necesaria para una comarca agrícola y el pantano tiene capacidad.

Ahora la Junta de Andalucía tiene en marcha el Plan Regadío a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Agricultura y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), que busca favorecer la modernización de los regadíos en la comunidad andaluza.

Plan nacional de agua

El convenio a tres bandas cuenta con 140 millones de euros, de los cuales la administración andaluza aporta el 50% de los fondos. Los otros 70 millones el Gobierno de España aporta el 20 % y los regantes de cada lugar tienen que poner el otro 30% de la inversión necesaria.

Desde Andalucía se pide al Gobierno central un gran Pacto Nacional por el Agua que permita compatibilidad la sostenibilidad ambiental con el desarrollo socioeconómico necesario para estos territorios. «El agua no entiende ni de políticas ni de fronteras entre territorios y no podemos seguir utilizándola para confrontar, ya que no tiene ni un solo beneficio y sí muchos perjuicios para todos», apuntan desde la Junta de Andalucía, donde creen «fundamental» buscar un lugar común en el que la política de agua se entienda desde la solidaridad y generosidad entre territorios. «Urge la aprobación de un Pacto Nacional del Agua para garantizar la sostenibilidad», añaden fuentes de la Consejería de Aguas.

«El agua está en el centro de la gestión política de Andalucía, ya que sin agua no hay agricultura, ni ganadería y, por tanto, no es posible garantizar la seguridad alimentaria a españoles y europeos», concluyen desde la Junta.