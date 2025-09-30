Suscríbete a
El PP pide que el Gobierno pague a la Junta 2.000 millones por las obras de emergencia que ejecuta

La moción en el Senado pide «compensar el esfuerzo inverso asumido por Andalucía ante la inacción estatal, mediante mecanismos de cooperación financiera y técnica»

J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

La moción que se debate en Senado este miércoles pide en uno de sus puntos «compensar el esfuerzo inverso asumido por la Junta de Andalucía ante la inacción estatal, mediante mecanismos de cooperación financiera y técnica». Y hay cifras para ajustar el lápiz con la ... calculadora porque, según el propio Juanma Moreno, desde que es presidente se han invertido más 2.000 millones «a pulmón» para atajar la emergencia hídrica.

