Los expertos piden poder realizar una autopsia psicológica

Consternación durante el recuerdo a Sandra Peña en Sevilla r. doblado
José María Aguilera

España carece de un Observatorio Nacional del Suicidio, a pesar de que es la primera causa de muerte externa y la primera entre los jóvenes. Los expertos reclaman un organismo estatal que publique datos actualizados y homogéneos, como ocurre con otras violencias. Las ... estadísticas llegan muy tarde (aún son provisionales las del 2024 a pocos días de llegar a 2026) y son incompletas.

