Los expertos piden poder realizar una autopsia psicológica

Además, la mayoría de estudios se hacen con intentos, pero sería mucho más certero poder obtener más información de los consumados. Poder realizar una autopsia psicológica. Así, serían elementos de base para aprender, predecir y hacer políticas efectivas. Como apuntan los especialistas, interesa si esos días anteriores la víctima fue al colegio, si se peleó con su hermano, si bajó el rendimiento académico, si dejó de ir al fútbol, si dormía mal, si dejó de comer... para hacer políticas más cercanas a la realidad.
Requiere cambios legales y por ello aún no se ha implementado en España, si bien existe la posibilidad en otros países, siempre con los preceptivos permisos por parte de la familia para acceder a los historiales clínicos.
Hay una percepción consensuada de este problema, pero falta determinación, voluntad política, para traducir todas estas reclamaciones que tienen fundamento y apoyo de la comunidad científica y médica en realidades.
