Europa insta al Gobierno a volver a crear OCON-Sur para luchar contra el narco

La Comisión Europea tomó conocimiento de un informe en el que se pide reforzar la lucha contra el narcotráfico en Andalucía

Durante cuatro años OCON-Sur puso coto a las organizaciones en la región con operaciones masivas

La impunidad del narco tras la disolución ha hecho hasta que deprecie el precio de los alijos de droga

Operación de OCON-Sur contra el narcotráfico
Operación de OCON-Sur contra el narcotráfico
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

La Comisión Europea tomó este pasado lunes conocimiento de un informe de la Comisión de Peticiones en el que se insta al Ministerio de Interior del Gobierno de España a reinstaurar la unidad especial antidroga (OCON-sur) en Andalucía, que fue disuelta hace tres años. ... La petición fue aprobada el pasado 4 de noviembre con los votos en contra el PSOE. Sin embargo, salió adelante. El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado de presentar este lunes el informe en el que se pide que vuelva a OCON para atajar el narcotráfico Andalucía.

