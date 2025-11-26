Europa insta al Gobierno a volver a crear OCON-Sur para luchar contra el narco

La Comisión Europea tomó este pasado lunes conocimiento de un informe de la Comisión de Peticiones en el que se insta al Ministerio de Interior del Gobierno de España a reinstaurar la unidad especial antidroga (OCON-sur) en Andalucía, que fue disuelta hace tres años. ... La petición fue aprobada el pasado 4 de noviembre con los votos en contra el PSOE. Sin embargo, salió adelante. El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado de presentar este lunes el informe en el que se pide que vuelva a OCON para atajar el narcotráfico Andalucía.

La exigencia al Gobierno de España es el resultado de una misión que varios eurodiputados realizaron a Algeciras y Barbate el pasado mes de mayo. En ella se pudo conocer de primera mano la implantación del crimen organizado en el sur de España. El detonante de esa visita fue el asesinato de dos guardias civiles a manos de narcotraficantes en febrero de 2024.

«Los agentes llevan muchos meses advirtiendo de que las bandas tienen mayor presencia y más fuerza que nunca, y que actúan con mayor agresividad respecto años atrás», apuntó Zoido durante su defensa del informe.

El exministro se hizo eco de las advertencias de la fiscal jefe de Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, quien alertó de la «escandalosa presencia de narcolanchas y narcosubmarinos en el Atlántico». En este sentido, apuntó que hay «un problema con la delincuencia organizada».

Al mismo tiempo, Zoido también recordó a la Comisión Europea que ellos mismos vienen advirtiendo al Gobierno de España del aumento del narcotráfico en su territorio. «En enero de este mismo año, varios informes señalaban que el río Guadalquivir es ya la autopista del narcotráfico en Europa, suscitando el interés de muchas organizaciones criminales internacionales», lamentó.

Por ello, el extitular de Interior también exigió a la Comisión Europea conocer los trabajos que está haciendo el Gobierno de España para frenar esta «peligrosa tendencia al alza». «Sánchez tiene que atender las demandas de los agentes y darles la cobertura material y legal que necesitan», apuntó Zoido con la exigencia de volver a crear un cuerpo especial que nació bajo su mandato de ministro de Interior con el Plan Carteia.

OCON-Sur comenzó a cocinarse en una reunión el 19 de marzo de 2018 entre Juan Ignacio Zoido, entonces ministro de Interior, y Susana Díaz, que era presidenta de la Junta de Andalucía. Aprovecharon el Plan Carteia para contener al narco en el Campo de Gibraltar para crear este organismo especial, que durante años sería el azote de las principales organizaciones del tráfico de drogas en Estrecho de Gibraltar.

Sin embargo, pese a que puso las bases, no fue quien lo inauguró. El anuncio de este dispositivo lo hizo Fernando Grande-Marlaska, que con todo cocinado, tomó el Ministerio de Interior tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy el 31 de mayo de ese mismo año. Arrancaron en ese momento años de lucha sin cuartel con el narcotráfico.

En ese momento se desplegaron 150 agentes en comisión de servicio operativos las 24 horas. Era mas que una unidad, era un organismo que conjuntaba todas las disciplinas, representadas en el escudo que se diseñó como presentación.

Por un lado, la balanza era el símbolo de investigación de la Policía Judicial, que era la mayor parte del organismo. Por otro, el machete representaba al Grupo de Acción de Rápido (GAR), que desplegó contra el arraigo en el territorio y como grupo táctico en las intervenciones. Se aprovechó la experiencia de la lucha contra ETA para atajar al narco en litoral de Huelva a Almería y en zonas interior como Sevilla.

En cada plato de la balanza dos patas de inteligencia. En una estaba el águila que representaba a Información y, en la otra, el grifo de Asunto Internos. La inteligencia era fundamental para desgranar las estructuras de las organizaciones que, además, cooperaban entre ellas haciendo las marañas mucha más densas y complejas.

Duranta 48 meses se atacó sin descanso al narco y cayeron los principales 'capos' que contralaban el Estrecho. El primer gran objetivo fue El Messi del Hachís, al que consiguieron ponerle las esposas y meterlo en prisión preventiva, pero la salida bajo fianza le dio la oportunidad de escapar. Sus rutas quedaron en manos de sus principales discípulos, que también fueron capturados por OCON-SUR.

Los Castañas, Los Pantoja o Kiko «El Fuerte» fueron algunos de los objetivos prioritarios en cuatro años de lucha. Todos pasaron los cárcel. Había semanas de dos y tres operaciones a lo largo y ancho de Andalucía. En cada una, entre agentes de OCON-SUR y apoyo de las comandancias provinciales se desplegaban hasta 200 efectivos para registros y detenciones. Las operaciones calaban y el narco no estaba tranquilo. Prueba de ello es que hasta pusieron precio a la cabeza de los jefes de este operativo especial.

Y pese a todo, en 2022, con la excusa de los sobre costes se fulminó. Los mandos de la Guardia Civil salvaron al ministro. Fueron ellos los que asumieron el cierre por sobre costes. En eso cuatro años, en sueldos de los agentes, OCON-Sur se había llevado algo mas de 14 millones de euros. Una parte mínima comparado con el daño que había hecho a los narcos.

En 48 meses fueron de comisados 60 millones de euros en efectivo, 230 millones en diferentes bienes, más lo requisado en cuentas y sociedades. Al mismo tiempo se incautaron 1.500 narcolanchas y 3.000 vehículos. Más 1,1 millones de kilos de hachís fueron destruidos y unos 40.000 kilos de cocaína, en un tiempo en el que entraban por los puertos.

Desde entonces el panorama ha empeorado. En 2025, Interior presentó la renovación del plan especial contra el narcotráfico. Hasta 2024 cayeron casi 1,4 millones de hachís, casi 87.800 de cocaína y algo más de 104.000 de marihuana y tabaco. Solo 300.000 kilos de hachís desde que eliminó OCON-Sur. Además, 40.000 kilos de cocaína más cuando ahora se introduce por lanchas y cuando se han abierto nuevas vías de acceso como es el Guadiana, que se suma al Guadalquivir.