Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

HÁBITOS DE VIDA

Los estudiantes de Andalucía beben y fuman antes y más que el resto de los españoles

La edad de inicio a alcohol y al tabaco se sitúa entre los 13 y los 14 años, según revela la 'Encuesta sobre Drogas' del Ministerio de Sanidad

El 70% de las personas con trastornos de salud mental grave también presenta algún tipo de adicción

Una joven sostiene un cigarrillo mientras conversa con otra
Una joven sostiene un cigarrillo mientras conversa con otra ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La población adolescente y joven de Andalucía madruga para acercarse al alcohol y al tabaco y se da más prisa en ello que la mayoría de los españoles de su edad. Lo dice la 'Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes)' ... que el Ministerio de Sanidad realiza desde 1994 y cuya última edición, elaborada de acuerdo a los datos recabados entre febrero y junio de 2025, acaba de salir a la luz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app