Los estudiantes de Andalucía beben y fuman antes y más que el resto de los españoles

La población adolescente y joven de Andalucía madruga para acercarse al alcohol y al tabaco y se da más prisa en ello que la mayoría de los españoles de su edad. Lo dice la 'Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (Estudes)' ... que el Ministerio de Sanidad realiza desde 1994 y cuya última edición, elaborada de acuerdo a los datos recabados entre febrero y junio de 2025, acaba de salir a la luz.

El documento, cuyas conclusiones se basan en 3.907 encuestas a estudiantes de entre 14 y 18 años de Secundaria, Bachillerato y FP, dibuja un perfil más precoz entre este colectivo de la región en relación a las personas con esos mismos tramos etarios del resto del país. La diferencia no es abismal pero sí apreciable, y constata que la comunidad autónoma está por encima de la media española, aunque a veces no llegue a números enteros sino que quede en decimales.

Por ejemplo: el momento en el que un chico o una chica nacidos en Andalucía se llevan a la boca su primer pitillo es cuando apenas han cumplido los 14 años, cuando el dato estatal está con un pie en los 15. Antes de esta última edad ya hay andaluces que fuman diariamente.

El caso del contacto inicial con el alcohol es aún más madrugador: los encuestados en Andalucía por el Ministerio de Sanidad aseguran que se han tomado su primera copa a los 13,9 años, un registro que se sitúa en sintonía con el registro de toda España. Cuestión aparte es el cannabis, cuya fecha de inicio en la demarcación andaluza se encuentra fijada en los 14,7 años, una décima por debajo del promedio nacional.

La 'Encuesta sobre el uso de drogas en Enseñanzas Secundarias' deja claro que son ellos, y no ellas, quienes antes muestran conductas que abren la puerta a las adicciones en Andalucía. Así, el 27,5 por ciento de los chicos de entre 14 y 18 años fuma cigarrillos de vez en cuando, por encima de la media nacional, cuando este porcentaje baja entre la población femenina al 20,9 por ciento, también por encima del resto de las españolas.

Más chicos que chicas

La dinámica es la misma para el alcohol, si bien los porcentajes son mucho más elevados. Más de tres cuartos de los adolescentes y los jóvenes encuestados asegura que bebe con frecuencia, y el dato es ligeramente inferior entre las chicas (73 por ciento).

Andalucía también está en la cabeza de los chavales que confiesan que se han emborrachado antes de cumplir la mayoría de edad: lo ha hecho el 46,8 por ciento, mientras que España el dato es del 44,3 por ciento. Con todo, hay comunidades autónomas que le sacan cabeza, como son Navarra, Aragón, Valencia y sobre todo Extremadura.

Un vaso en la barra de un bar ABC

El uso de los dispositivos electrónicos como sustitutivos de los cigarrillos electrónicos -los 'vapers'- se encuentra por debajo de la normalidad nacional: su empleo es alto, del 58,2 por ciento, pero en el resto de España roza el 60.

El informe resalta que «la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años es el alcohol», insiste el documento del Ministerio, y está seguido por el tabaco, cuya prevalencia de consumo continúa descendiendo entre los estudiantes, «logrando así los datos más bajos de toda la serie histórica independientemente del tramo temporal que se analice». En este sentido, respecto al 2023, hay un descenso de 6,1 puntos porcentuales cuando se hace referencia al consumo alguna vez en la vida, de 6,5 puntos cuando se circunscribe al último año y de 5,5 puntos en el tramo de los últimos 30 días.

21% Cannabis Es el porcentaje de jóvenes que asegura que ha consumido esta sustancia alguna vez

La tercera droga más consumida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, y la primera de las sustancias de carácter ilegal, es el cannabis. El 21,0% de los jóvenes admiten haber consumido cannabis en alguna ocasión, lo que supone una bajada de 5,9 puntos porcentuales respecto a la anterior medición.

Por su parte, los hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) con o sin receta continúan siendo la cuarta sustancia psicoactiva de mayor prevalencia de consumo. En esta línea, el 17,9% de los estudiantes declaran haber tomado esta droga en alguna ocasión; mientras que en ámbitos de tiempo más cercanos (último año y mes), los porcentajes bajan al 13,1% y 7,8% respectivamente. Al igual que en lo observado en sustancias anteriores, los niveles de consumo actuales suponen un descenso respecto a los del 2023.

Respecto al consumo de éxtasis, éste pierde fuerza en todos los tramos temporales. Así, el 2,4% de los estudiantes admite haberlo consumido alguna vez, el 1,6% en el último año y el 0,7% en el último mes. Por su parte, el consumo de cocaína (polvo y/o base) se estanca y repite la misma prevalencia del 2023 en cuanto al consumo en alguna ocasión (2,9%) y en los últimos 12 meses (2,3%). Y en el escenario temporal más reciente (últimos 30 días), el dato baja ligeramente, pasando del 1,0% de la pasada edición al 0,8% actual.

Horarios de llegada a casa

Por otra parte, sigue el documento, «cuando relacionamos la prevalencia de consumo de las sustancias psicoactivas más extendidas (alcohol, tabaco, cannabis y cocaína) con el horario de regreso a casa en las salidas nocturnas, podemos apreciar claramente que cuanto más tiempo se dedica al ocio nocturno, mayor es el consumo».

El consumo de alcohol se encuentra generalizado entre los estudiantes que en su última salida regresaron más tarde de la 1 de la madrugada: la prevalencia del alcohol se sitúa entre el 80% y el 90% en el grupo que regresó entre la 1 y las 3 de la madrugada, mientras que los estudiantes que volvieron más tarde de las 4 de la madrugada registran prevalencias superiores al 90%.

Con respecto al consumo de tabaco y de cannabis, los estudiantes presentan comportamientos muy similares, con prevalencias algo superiores en el caso del tabaco. Algo menos del 5% de los alumnos que no salieron por la noche en los últimos 12 meses admite haber consumido alguna de estas dos sustancias.

El consumo de cocaína resulta muy minoritario entre los alumnos que regresaron a casa con anterioridad a las 4 de la madrugada. No obstante, el 11,2% de los estudiantes que volvieron más tarde de las 8 de la mañana sí admiten haber consumido esta sustancia.