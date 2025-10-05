Deducciones fiscales en Andalucía, unas rebajas «baratas» pero con mucho impacto

En los últimos días la Junta de Andalucía ha anunciado un amplio paquete de deducciones fiscales, bautizada como la séptima rebaja fiscal que alcanza prácticamente a todos los segmentos de la población. A los que tienen una mascota en casa, los que van al ... gimnasio, los que tienen que alquilar una vivienda, los celiacos y los que se deciden a tener un niño o adoptar.

Es una reducción fiscal muy amplia y que parece ser trasversal porque llega a muchos. ¿Qué estrategia hay detrás de ese amplio paquete de rebajas fiscales que se anuncia cuando la fecha de las elecciones autonómicas se va acercando?

Lo primero que hay que tener en cuenta es todas esas deducciones, que se aplicarán en la declaración de la renta del próximo año 2026, no suponen una cantidad elevada dentro de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año. Según han recalcado desde Hacienda, todas esas deducciones implicarán detraer de los presupuestos 61,3 millones de euros.

Es una cantidad que, según dicen economistas podría considerarse «pírrica» dentro de los presupuestos del Gobierno andaluz que superará este año (según han anunciado) los 50.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esa cantidad de 61,3 millones de euros no es un gasto de los presupuesto sino lo que la Junta dejaría de recaudar por esas rebajas fiscales que se aplicarán dentro del tramo autonómico del IRPF. Eso supone que, el porcentaje de ese dinero que dejaría de ingresar con esa bajada de impuestos rondaría el 0,1 por ciento de los presupuestos.

Por tanto, los expertos consultados por ABC, consideran que sería una cantidad mínima si se compara con «la magnitud de lo que venden», una rebaja fiscal muy trasversal ya que llegará a amplios sectores de la población. Es una medida «barata» para los beneficios que puede conllevar.

«Traslada al votante la idea de que el PP tiene capacidad para bajar los impuestos» José Manuel Trujillo Profesor de Ciencias Políticas de la UPO

En esa línea coincide desde el ámbito de la politología. José Manuel Trujillo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, que considera que en general las bajadas de impuestos «buscan engarzar con el votante que piensa que paga muchos impuestos».

Porque existe una tendencia a pensar en una parte de la población que hay muchas cargas fiscales. Aunque una parte de la sociedad es consciente de que con esos gravámenes se hacen colegios y hospitales, hay quien no lo ve así. Y de ahí, que como explica el profesor, se pueda intentar conectar con esa parte de la sociedad que piensa que paga demasiado.

Además da una idea de «bajada masiva» de impuestos y de continuidad de un programa político para intentar conectar con ese votante que no está de acuerdo. Unas medidas que, en cualquier caso, van destinadas a las clases medias y a afianzar a un votante trasversal pero también de entornos urbanos y de clases medias. ¿Da votos una medida como esta? Trujillo considera que «traslada la idea de que el PP tiene capacidad para bajar los impuestos» y se constituye como «una segunda parte» de lo que se ha hecho hasta ahora.

Desde el PP andaluz, su secretario general Antonio Repullo, recalca que no hay una estrategia destinada a un tipo de votantes. «Partimos de la base de que todos los voto son prestados y tenemos que convencer a todos. Vamos a por todos», dice.

Por eso insiste en que sus objetivos pasan por ofrecer «gestión» y «soluciones de problemas». De ahí su lema: «escuchar, responder y avanzar.» Ahora no hay mítines a los que lleven autobuses ni bocadillos. Organizan actos con diferentes colectivos en los que toman nota de lo que le piden los ciudadanos. Para darles respuesta.