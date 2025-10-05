Suscríbete a
Deducciones fiscales en Andalucía, unas rebajas «baratas» pero con mucho impacto

El coste, algo más de 61 millones, es una cifra «pírrica» dentro de un presupuesto de la Junta de 2026 de más de 50.000 millones

«Las bajadas de impuestos buscan al votante que piensa que tiene demasiadas cargas fiscales», afirma un politólogo de la Pablo de Olavide

Perros, gatos, hurones, conejos, loros... estas son las mascotas que harán pagar menos impuestos en Andalucía

Una de las deducciones que se aplicarán es la de la natalidad
Mercedes Benítez

En los últimos días la Junta de Andalucía ha anunciado un amplio paquete de deducciones fiscales, bautizada como la séptima rebaja fiscal que alcanza prácticamente a todos los segmentos de la población. A los que tienen una mascota en casa, los que van al ... gimnasio, los que tienen que alquilar una vivienda, los celiacos y los que se deciden a tener un niño o adoptar.

