El Estado deja de pagar más de 6.000 millones de euros a Andalucía por la Dependencia en siete años

La Junta aportará en 2026 el 71% de la financiación cuando el Gobierno ha de inyectar al menos el 50%

La Consejería ha recortado en casi dos años los días de espera, pero todavía no es suficiente

La Federación de Mayores de Andalucía acusa al Estado de «incumplir la ley y mentir»

Inversión

de la Junta

en dependencia

2019-2026

Inversión del

Gobierno Central

(mismo periodo)

10.573,9

mill. euros

4.475,2

mill. euros

Por ley, el Estado está obligado al 50% del gasto, así que son

-6.098,7

mill. euros los que ha dejado de pagar

(o la Junta ha pagado de más)

Récord actual en

las cifras de asistencia

en dependencia

311.672

personas

atendidas

472.375

prestaciones en

Andalucía

Inversión en dependencia en 2026 en Andalucía

71%

29%

1.840,3 mill. €

770,3 mill. €

Junta de Andalucía

Gobierno central

Comparativa de los gobiernos de la Junta de Juanma

Moreno y del PSOE según distintos parámetros

:: DÍAS DE ESPERA

559

1.275

Días de espera

ahora mismo

Cifra a la que llegó

la espera en el

peor momento con

el PSOE

:: SUBIDA DE LA APORTACIÓN AL

PRECIO DELA PLAZA PARA

CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS

:: SUBIDA DE LA APORTACIÓN AL

PRECIO DE LA PLAZA PARA

RESIDENCIAS DE MAYORES

+32%

+26%

+1,17%

+0,30%

Gobierno

de Juanma

Moreno

Gobierno

del PSOE

Gobierno

de Juanma

Moreno

Gobierno

del PSOE

:: CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS

6.885

283

Nuevas plazas

creadas en esta

última legislatura

Nuevas plazas

creadas en la última

legislatura en la Junta

del PSOE

Fuente: Junta de Andalucía / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

José María Aguilera

José María Aguilera

Son historias propias, también comunes. Cientos, miles de vidas, en espera. De usuarios y familiares, que lamentablemente en prensa y debates quedan reducidos a números y datos estadísticos. Episodios desesperantes, de dolor que en demasiadas ocasiones acaba en tragedia, sin atención. El servicio de ... Dependencia, en Andalucía y en todas las comunidades autónomas, afronta un severo riesgo de quiebra si ya no lo está.

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
