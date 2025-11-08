El Estado deja de pagar más de 6.000 millones de euros a Andalucía por la Dependencia en siete años

Son historias propias, también comunes. Cientos, miles de vidas, en espera. De usuarios y familiares, que lamentablemente en prensa y debates quedan reducidos a números y datos estadísticos. Episodios desesperantes, de dolor que en demasiadas ocasiones acaba en tragedia, sin atención. El servicio de ... Dependencia, en Andalucía y en todas las comunidades autónomas, afronta un severo riesgo de quiebra si ya no lo está.

El envejecimiento de la población por las mejoras sanitarias y las condiciones de vida, unido al desarrollo del estado del bienestar, ha multiplicado el consumo de recursos y por tanto el gasto, que queda muy lejos aún de las necesidades de la población. Se le suma a ello la inoperancia de un Gobierno que lleva años sin cumplir con su parte: financiar al menos la mitad de lo que se invierte en este apartado. Sólo se ha comprometido a hacerlo con el País Vasco por la alianza que mantiene en la comunidad con el PNV, si bien incumple la ley con las regiones restantes.

El resultado en Andalucía es que la espera media para recibir el visto bueno para la prestación es de 559 días, superior a los 349 de media en España. Eso sí, la media de reducción es mayor que la nacional y ha alcanzado un ritmo razonablemente bueno después del cambio informático y asistencial. Con vistas al horizonte próximo, la Junta ha vuelto a incrementar su presupuesto destinado a este servicio, 2.610,6 millones de euros. Un aumento del 12% respecto a 2025 y un 120% más que en el último año del PSOE en San Telmo (2018).

El Estado incumple con la Dependencia

¿Y en Moncloa? Pues otro año con los presupuestos congelados. Poca subida. Por ello, el Ejecutivo andaluz se encarga del 71% mientras el Estado del 29%. «Estamos cada vez más preocupados viendo la evolución del Gobierno en este asunto», lamenta la consejera de Economía, Carolina España. «Es una injusticia, más después de haber firmado con el País Vasco ese cumplimiento del 50%. ¿Es que nuestros mayores son menos?«. La Junta ha aumentado este año la inversión en 276 millones (1.840,30 en total) mientras que el Gobierno de España lo hace en dos (770,3 en global). Sigue nadando, buceando, a pulmón, tirando de recursos propios por la mínima colaboración de la Administración General del Estado.

La portavoz popular reconoce que pese a los esfuerzos «se va más lento de lo que nos gustaría. Ojalá se lo tomen en serio», critica. A la infrafinanciación general de la Junta por el agravioso modelo que se remonta a la época de Zapatero (Andalucía deja de recibir cada año 1.528 millones), se le suma este otro perjuicio auspiciado por el Gobierno. En estos siete años de mandato de Juanma Moreno en San Telmo, se han invertido de 2019 a 2026 (se incluye el próximo presupuesto) la cifra de 10.573,9 millones en Dependencia.

El Estado debe al menos igualar esa cifra, pero se ha quedado en 4.475,2 millones. El cálculo es irrefutable. Más de 6.000 millones (6.098,7) ha dejado sin abonar la administración nacional. Por eso escuece tanto el acuerdo que la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, alcanzó con el Ejecutivo vasco en la Comisión Mixta del Concierto económico. La aplicación del pacto «será gradual... garantizando que, en todo caso, la financiación a cargo del Estado alcance el 50% en el año 2027, al tratarse del último ejercicio de la legislatura». Los días de espera en Euskadi son 130, cuatro veces menos que en Andalucía y muy por debajo de la media nacional (349).

Más espera, menos ayuda

El sistema de dependencia andaluz es el mayor de toda España. Al ampliar servicios, se ha marcado un nuevo récord: son 311.672 personas atendidas y 472.375 prestaciones las que se dan esta Comunidad Autónoma. Supone un incremento del 46,8% en el número de beneficiarios y del 69% en prestaciones respecto al año 2018, el último de la dilatada etapa socialista. En ocasiones se ha producido un atasco, más después de conocerse en 2019 que el PSOE había ocultado a 34.000 andaluces en las listas de dependencia, como ocurrió en Sanidad.

Pero el proceso de simplificación administrativa puesto en marcha a principios de 2024 ha permitido agilizar plazos y recortar tiempos. La actual consejera Loles López capitaneaba un cambio radical para pasar de cinco a uno los aplicativos informáticos, logrando una mejor trazabilidad y reduciendo los riesgos de que los expedientes se extravíen o incluso se eliminen. También se ha dejado en una sola visita (no dos) del profesional al demandante de los servicios, relevante para incorporar la ayuda en cuanto se apruebe el procedimiento.

Una de las últimas acciones implementadas por la Consejería es la tramitación preferente de la dependencia a los colectivos más vulnerables: menores de 14 años, mayores de 90, enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y las personas en cuidados paliativos tendrán acceso preferente y de manera directa a la tramitación del reconocimiento de la dependencia.

La Dependencia es una lucha contra el tiempo, contra la enfermedad y el deterioro humano, contra la burocracia. El sistema mastodóntico ha de correr cuando sufre al andar y lo hace con una pierna amarrada a la espalda. Por eso, tantas veces, llega tarde. Y por eso obliga a que todas las administraciones lo impulsen en la misma dirección.