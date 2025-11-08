El Estado deja de pagar más de 6.000 millones de euros a Andalucía por la Dependencia en siete años
La Junta aportará en 2026 el 71% de la financiación cuando el Gobierno ha de inyectar al menos el 50%
La Consejería ha recortado en casi dos años los días de espera, pero todavía no es suficiente
La Federación de Mayores de Andalucía acusa al Estado de «incumplir la ley y mentir»
Inversión
de la Junta
en dependencia
2019-2026
Inversión del
Gobierno Central
(mismo periodo)
10.573,9
mill. euros
4.475,2
mill. euros
Por ley, el Estado está obligado al 50% del gasto, así que son
-6.098,7
mill. euros los que ha dejado de pagar
(o la Junta ha pagado de más)
Récord actual en
las cifras de asistencia
en dependencia
311.672
personas
atendidas
472.375
prestaciones en
Andalucía
Inversión en dependencia en 2026 en Andalucía
71%
29%
1.840,3 mill. €
770,3 mill. €
Junta de Andalucía
Gobierno central
Comparativa de los gobiernos de la Junta de Juanma
Moreno y del PSOE según distintos parámetros
:: DÍAS DE ESPERA
559
1.275
Días de espera
ahora mismo
Cifra a la que llegó
la espera en el
peor momento con
el PSOE
:: SUBIDA DE LA APORTACIÓN AL
PRECIO DELA PLAZA PARA
CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS
:: SUBIDA DE LA APORTACIÓN AL
PRECIO DE LA PLAZA PARA
RESIDENCIAS DE MAYORES
+32%
+26%
+1,17%
+0,30%
Gobierno
de Juanma
Moreno
Gobierno
del PSOE
Gobierno
de Juanma
Moreno
Gobierno
del PSOE
:: CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS
6.885
283
Nuevas plazas
creadas en esta
última legislatura
Nuevas plazas
creadas en la última
legislatura en la Junta
del PSOE
Fuente: Junta de Andalucía / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
