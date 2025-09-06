Suscríbete a
La espera para las citas de Atención Primaria al especialista de Salud Mental en Andalucía se reducen en seis días en los últimos dos años

El pico de consultas se alcanzó en la pospandemia y ahora se ha regresado a las cifras precedentes al covid

La salud mental se destaca como una de las principales preocupaciones de los andaluces
José María Aguilera

Sevilla

La salud mental, hasta ahora invisible, silenciosa, empieza a ganarse el espacio en el debate público. El frenético ritmo de vida de la sociedad occidental, su exposición constante y la velocidad con la que cambian usos y costumbres generan en gran parte esa sensación de ... vértigo para la que numerosos ciudadanos necesitan el apoyo y la asistencia de un especialista sanitario. Ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación o del sueño prevalecen en las consultas de estos pacientes que en su expedición se encuentran en primera línea de batalla con los médicos de Atención Primaria.

