La espera para las citas de Atención Primaria al especialista de Salud Mental en Andalucía se reducen en seis días en los últimos dos años

La salud mental, hasta ahora invisible, silenciosa, empieza a ganarse el espacio en el debate público. El frenético ritmo de vida de la sociedad occidental, su exposición constante y la velocidad con la que cambian usos y costumbres generan en gran parte esa sensación de ... vértigo para la que numerosos ciudadanos necesitan el apoyo y la asistencia de un especialista sanitario. Ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación o del sueño prevalecen en las consultas de estos pacientes que en su expedición se encuentran en primera línea de batalla con los médicos de Atención Primaria.

Los informes y estadísticas, tanto en contacto con los usuarios con los profesionales, argumentaban y criticaban el largo tiempo de espera en la derivación de esos enfermos desde la Atención Primaria al especialista. Al psicólogo o psiquiatra, según fuera necesario. La premura es clave en las intervenciones de índole sanitario. Por ello desde la Consejería de Salud se ha realizado un esfuerzo en estos años con el objetivo de reducir este tiempo de derivación.

En dos años, de 2023 a 2025, han logrado que se reduzca en seis días esa pausa entre el médico generalista y el especialista. De los 39 de media a los 33 actuales, con la intención de continuar esta senda y se pueda disminuir en el próximo curso con la implementación del plan estratégico para la salud mental de la Comunidad.

En estos datos a los que ha tenido acceso ABC, se observa cómo se alcanzó el pico de consultas en la pospandemia, con 105.178 consultas derivadas en el primer semestre, de enero a junio. El primer semestre de este año han sido 86.654 derivaciones de citas. Los expertos destacan que, aunque el coronavirus irrumpió en 2020, se produjo un lógico decalaje y los efectos sobre la salud mental se dispararon en el 23. Ahora se empiezan a recuperar los niveles previos a la aparición del covid-19.

Cribado

La actuación con respecto a la Atención Primaria se encarrila sobre dos vías: por un lado, agilizar esa derivación hacia el especialista; por el otro frenar el trasvase de pacientes que se pueden atender desde otro foco, como los programas de prevención y promoción de la salud. Para ello se exige, se demanda y se están empezando a poner en marcha planes de formación entre profesionales para tratar de la manera más indicada a estos pacientes y sea mejor la diferenciación y el cribado. Por ejemplo, los estados de ánimo que no son patológicos no serían subsidiarios de tratamiento y se gestionaría por la vía anteriormente mencionada. La jerarquización se antoja decisiva para imprimir velocidad a las consultas y reducir los tiempos de espera.

Los técnicos reconocen que para mejorar en la asistencia, ya sea de salud mental o cualquier otra enfermedad, se necesitan más recursos. Pero también se trabaja para dar orden a la gestión y optimizar los recursos actuales, en muchos casos no aprovechados al máximo. También se valora la continuidad de la asistencia por el mismo facultativo, ya que entre médico y paciente se genera una relación de confianza que es absolutamente relevante en este proceso.