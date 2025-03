La entrada en prisión de Griñán está en manos de la Audiencia de Sevilla y no tiene plazo para decidir

La última palabra sobre el destino de José Antonio Griñán la tiene la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que no tiene un plazo estipulado para resolver sobre la ejecución de las penas impuestas en la sentencia del caso ERE. Los magistrados del órgano judicial que dictó la sentencia habían preguntado a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular ejercida por el PP andaluz si debían suspender la ejecución de las penas privativas de libertad «mientras se tramitan los indultos» planteados tanto por el expresidente de la Junta de Andalucía Griñán como por ocho ex altos cargos más condenados por un delito continuado de malversación de fondos públicos, además de prevaricación, en la macrocausa de corrupción de los ERE.

En el escrito que este jueves elevaron a la Audiencia de Sevilla, los fiscales encargados de esta causa se han opuesto a la suspensión de la penas de prisión -de seis años en el caso de Griñán- y avalan el ingreso inmediato en la cárcel por urdir y mantener un sistema «ilegal» de ayudas a empresas en el que se malversaron casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009, según han dictaminado dos tribunales diferentes. Para justificar su posición apela diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) que recogen que «en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial».

Noticia Relacionada La Fiscalía no 'indulta' a Griñán por el caso ERE: «Las sentencias claman por ser cumplidas» Antonio R. Vega / Isabel Vega El informe elevado a la Audiencia de Sevilla apela a «la igualdad ante la ley» para encarcelar ya a nueve condenados

El PP andaluz aún no ha presentado su escrito exponiendo su posición jurídica (lo hará el próximo lunes), aunque a nivel político sí se ha manifestado en contra del indulto al expresidente. Fuentes jurídicas consultadas por ABC dan por hecho de que, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Audiencia de Sevilla ordenará el ingreso en prisión de los condenados por malversación.

La opinión de la Fiscalía no es vinculante para los jueces que tienen la capacidad de decidir sobre la ejecución de las penas. No obstante, suele tenerse en cuenta. En su informe elevado a la Audiencia de Sevilla, apela a «la igualdad ante la ley» para encarcelar ya a nueve condenados por malversación. Además, destaca la gravedad de los delitos en el caso ERE y la larga duración de las penas (de entre seis y casi ocho años en la mayoría de los casos). «Estamos ante una forma más de corrupción política», destaca amparándose en la resolución del Tribunal Supremo.

Penas de entre tres y casi ocho años de prisión

Griñán no es el único que puede verse privado de libertad. Ocho ex altos cargos del Gobierno andaluz más deberían entrar en prisión. Entre ellos, cuatro exconsejeros: Antonio Fernández, de Empleo (penado con 7 años y 11 meses de cárcel); José Antonio Viera, también de Empleo (7 años y 1 día); Carmen Martínez Aguayo, de Hacienda (6 años y 2 días); y Francisco Vallejo, de Innovación (7 años y 1 día). Y también Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo (7 años y 1 día); Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación (6 años y 2 días); Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo (que ha visto reducida su pena de reclusión a 3 años); y Miguel Ángel Serrano, ex director general de la agencia que pagaba las ayudas, IFA/IDEA (6 años y 6 meses).

Además, seis ex altos cargos socialistas han sido sancionados con una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público como autores de un delito continuado de prevaricación. La sala va a enviarles un requerimiento para que cumplan las penas. Esta situación afecta al expresidente Manuel Chaves; al exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y a la exconsejera de Economía y exministra Magdalena Álvarez.