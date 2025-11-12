Suscríbete a
El enigmático anillo de Juanma Moreno, un remedio para poder dormir tranquilo por las noches

El presidente andaluz sufre insomnio severo y cuenta con esta «pequeña unidad del sueño» en uno de los dedos de su mano

Juanma Moreno: «Soy hijo de emigrantes y veo la inmigración como cuestión social y humanitaria»

manu gómez
José María Aguilera

José María Aguilera

Juanma Moreno es insomne severo. Diagnosticado. El presidente de la Junta de Andalucía no duerme más de cuatro o cinco horas al día. Eso de que le cuesta coger el sueño no es una frase hecha, sino una condición personal. Un trastorno probablemente generado ... por el estrés y los hábitos de vida que repercute negativamente en la salud y que puede ocasionar falta de concentración, fatiga o irritabilidad.

