El enigmático anillo de Juanma Moreno, un remedio para poder dormir tranquilo por las noches

Juanma Moreno es insomne severo. Diagnosticado. El presidente de la Junta de Andalucía no duerme más de cuatro o cinco horas al día. Eso de que le cuesta coger el sueño no es una frase hecha, sino una condición personal. Un trastorno probablemente generado ... por el estrés y los hábitos de vida que repercute negativamente en la salud y que puede ocasionar falta de concentración, fatiga o irritabilidad.

Un problema que sufre entre un 10% y un 15% de la población adulta en España. Muy difícil de tratar, pues la ciencia aún no ha encontrado una solución plausible para acabar o al menos controlar esta afección. Más allá de reducir o eliminar factores como la cafeína y el tabaquismo y fomentar diversos hábitos, es fácil caer en el consumo de medicamentos. Que a la larga pierden efectividad y producen dependencia.

El insomnio es el motivo que explica el misterioso anillo que suele llevar Moreno en el dedo anular de su mano derecha. «Una unidad de sueño en 'chiquitito' que es fruto de la tecnología y la Inteligencia Artificial«, apunta el presidente. Fue un regalo de un buen amigo que le animó a probarlo y asegura que los resultados son excelentes.

El insomnio del presidente andaluz

«Me ayuda a controlar mi sueño», explica. «Me dice cuántas horas debo descansar. Cuál es mi hora para dormir, ya que es producto de un algoritmo en el que miden mi temperatura corporal, el oxígeno en sangre, etcétera«. Ese anillo, que va ligado a una aplicación controlada por el teléfono móvil, va mandando consejos y recomendaciones, como el ir reduciendo el uso de pantallas a cierta hora y adoptar conductas para favorecer el sueño, amén de otros productos farmacológicos cuando resultan necesarios.

El Oura Ring, el modelo elegido por Juanma Moreno (hay numerosos prototipos en el mercado), tiene un precio que ronda los 400 euros. Como señala el propio producto, monitoriza los niveles de estrés, la salud cardíaca y los ciclos menstruales en las mujeres. La «puntuación de preparación» basada en inteligencia artificial le ayuda a decidir si debe esforzarse al máximo o tomárselo con calma cada día. Es resistente al agua y la batería dura ocho días.

Recopila datos biométricos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la actividad diaria y la calidad del sueño. Proporciona análisis personalizados y ofrece información para mejorar rendimiento, descanso y resiliencia al estrés. «Me van a tener que pagar una pasta» en publicidad, bromeaba en la presentación de su libro, Manual de Convivencia, ya que son muchos los que se le acercan interesándose por ese anillo.

El insomnio crónico es uno de los males de la sociedad moderna, provocado en gran parte por el estilo de vida. Estrés, ansiedad, alteración constante de la rutina o falta de ejercicio físico se esconden mayoritariamente detrás de este trastorno. No en vano España es uno de los países europeos donde hay un mayor consumo de hipnóticos o hipnosedantes, que se ha triplicado en estas dos décadas y multiplicado tras la pandemia del covid. Los principales peligros de los hipnóticos son la adicción, dependencia y tolerancia, además de provocar diferentes efectos secundarios.