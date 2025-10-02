Suscríbete a
Las empresas andaluzas rechazan el nuevo registro horario digital de la ministra Yolanda Díaz: «Es otro 'pagalo tú'»

La Confederación de Empresarios de Andalucía califica la medida como «intervencionista, invasiva y costosa» para las pymes

Yolanda Díaz acelera el registro horario y activa la subida del SMI ante el recelo de la patronal

Trabajadores en un establecimiento de hostelería en Córdoba
Trabajadores en un establecimiento de hostelería en Córdoba valerio merino
Antonio R. Vega

Intervencionista, invasiva y costosa. Son algunos de los adjetivos que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) dedica al nuevo registro horario digital aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros a instancias de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar). «Es ... un endurecimiento más de las obligaciones empresariales, una nueva medida que repite el mismo esquema: es, otra vez, un 'págalo tú'», se quejan desde la patronal andaluza, que advierte del «importante impacto económico» que tendrá en la cuenta de gastos para las pequeñas y micro empresas, que son la base de la economía y representan el 95% del tejido productivo.

