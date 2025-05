Empleo niega la falta de ejecución de fondos y exige a Díaz explicaciones por el «maltrato sistemático» a Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha respondido este miércoles a las declaraciones realizadas durante la sesión de control del Pleno del Congreso la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegurando que «constata una vez más el desconocimiento y el maltrato sistemático de su Gobierno de Andalucía».

«Yo no soy partidaria del ruido, que creo que nada ayuda a los ciudadanos, y además considero que nuestra obligación es trabajar para mejorar su bienestar. No es necesario faltar a la verdad, hay que tener cuidado para no exagerar», ha afirmado Blanco en declaraciones difundidas a los medios por la Consejería.

La consejera ha señalado que, cuando la vicepresidenta habla de que Andalucía ha dejado de ejecutar 1.000 millones de euros, «no puede ser más que una referencia a etapas anteriores cuando gobernaba el PSOE. Nerviosismo o desconocimiento, pero la realidad es los 1.191 millones de euros más que el Gobierno de Juanma Moreno ha ejecutado en la legislatura correspondiente a 2019-2022 respecto a la última gobernada por el PSOE, 2015-2018».

«Ojalá el Gobierno de Yolanda Díaz y María Jesús Montero hubiera ayudado de verdad con 1.000 millones para políticas activas de empleo a Andalucía, pero la única realidad es una infrafinanciación desmedida, y así lo denuncié la pasada semana en la Conferencia Sectorial de Empleo», ha añadido Blanco.

Asimismo, ha subrayado que «Andalucía es la comunidad autónoma con más paro, pero es la que mejor ritmo de creación de empleo muestra y al tiempo la que menos recibe por desempleado: 417,9 millones de euros, el 16,2% del total por debajo de su peso poblacional, y en concreto 675,2 euros por desempleado frente, por ejemplo, a los 1.271,7 de Cataluña. De hecho, nuestra comunidad recibe 401,7 euros menos por parado que la media española que se sitúa en 1.076».

Por ello, la consejera ha pedido a la ministra Díaz que explique «por qué discrimina nuestra región, no la considera Europa y por qué nos sigue angustiando en esa suerte de apartheid en el que tiene sometida Andalucía».

Blanco ha defendido la gestión de la Junta, destacando que «nuestra consejería alcanzó durante el año 2024 un nivel de ejecución presupuestaria del 73,1%, más de 1.000 millones, pero ejecutado esta vez con una mejora de hasta 26,2 puntos respecto al último resultado de un Gobierno socialista que en 2018 ni llegó siquiera al 50%».

Ha recordado que durante la pasada legislatura la Consejería de Empleo ejecutó un total de 3.894,5 millones de euros, «un dato que mejora un 44% el balance del periodo anterior, el de la legislatura 2015-2018, cuando las partidas presupuestarias destinadas a empleo por parte del Gobierno socialista ni siquiera alcanzaron 2.800 millones de euros».

Asimismo, la consejera ha puesto en valor la ayuda al tejido productivo, con «más de 1.800 millones de euros en el periodo 2019-2022, los 931 millones en 2023 o los 715 millones el pasado año, cifras que contrastan con los 640 millones aportados durante todo el periodo correspondiente a 2015-2016».

Por último, Blanco ha recordado que «al llegar el Gobierno nos encontramos en materia de formación con 1.700 expedientes pendientes de reintegro por importe de más de 480 millones de euros y 30.000 becas que habían prescrito para personas sin recursos que habían asistido a cursos de formación y que nosotros decidimos tramitar y pagar», ha concluido.