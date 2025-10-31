Suscríbete a
SALUD

«Hay que ser empáticos: las personas no llegan al hospital en su mejor momento»

El enfermero Juan Antonio García, especialista en Salud Mental, dirige los talleres que entrenan a sus compañeros a evitar conflictos con los pacientes

Uno de los talleres del programa de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Uno de los talleres del programa de Sanidad, Presidencia y Emergencias ABC
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«A una persona que llega a Urgencias porque la han llamado porque su hijo ha tenido un accidente no hay que decirle nunca que se tranquilice: no hace falta recordarle que está en una situación tensa. Nosotros tenemos que ser empáticos, porque la ... gente que viene al hospital no suele estar en su mejor momento». Juan Antonio García es enfermero de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga y responsable de los talleres de formación en contención y desescalada verbal que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha para entrenar a los sanitarios a enfrentarse a situaciones conflictivas con los pacientes.

