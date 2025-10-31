«Hay que ser empáticos: las personas no llegan al hospital en su mejor momento»

«A una persona que llega a Urgencias porque la han llamado porque su hijo ha tenido un accidente no hay que decirle nunca que se tranquilice: no hace falta recordarle que está en una situación tensa. Nosotros tenemos que ser empáticos, porque la ... gente que viene al hospital no suele estar en su mejor momento». Juan Antonio García es enfermero de Salud Mental del Hospital Regional de Málaga y responsable de los talleres de formación en contención y desescalada verbal que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha puesto en marcha para entrenar a los sanitarios a enfrentarse a situaciones conflictivas con los pacientes.

Esta formación ya ha llegado a más de 500 profesionales de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba y se extenderá al resto de provincias antes de final de año.

«En los talleres damos herramientas que todos conocemos pero que no siempre usamos bien: cómo la forma de manejar lo verbal y lo no verbal, dónde atendemos a los pacientes y nos comunicamos con ellos, cómo los escuchamos, cómo los dejamos hablar o no», señala el especialista, que está convencido de que «con la palabra y con la forma de atender a las personas podemos hacerles sentir más cómodas, más escuchadas, y así podemos evitar agresiones».

Otro de los objetivos del programa que coordina Juan Antonio García es analizar qué les resulta más difícil a los sanitarios en la comunicación con los pacientes, «sobre todo en servicios como Urgencias, Atención Primaria, Salud Mental y Pediatría, que tienen más presión asistencial y con los pacientes están en crisis, nerviosos, preocupados; si el profesional está estresado y con mucha carga de trabajo, pues a lo mejor no está en las mejores condiciones para esa situación».

«Nunca hay que mentirles, nunca hay que dejar que se sientan engañados» Juan Antonio García Coordinador del programa

El especialista subraya que en sus intervenciones en los talleres pone especial interés en aspectos clave de la comunicación, «como por ejemplo en el lugar en se produce la comunicación con el paciente y en cómo se hace, por ejemplo, en la distancia física que hay que mantener que puede ayudar aunque se muestre cercanía, en la expresividad de nuestras manos o de nuestro gesto, en lo que decimos y en los que no decimos».

«Hay que mantener, además, una escucha activa, decirle al paciente o al familiar qué necesita, qué le pasa, y dejar que hable, y a continuación hay que iniciar una negociación, buscar pactos, porque a veces nos piden lo imposible, como demos un alta o que ordenemos un ingreso», completa el enfermero. «Y nunca hay que mentirles, nunca hay que dejar que se sientan engañados: en situaciones de crisis el profesional no puede perder la compostura, y después de que esa situación pase tiene que analizar cómo ha actuado, ser autocríticos compartiendo la experiencia con sus compañeros», concluye García.

Prevención de riesgos laborales

El SAS cuenta actualmente con 275 expertos en prevención de riesgos laborales distribuidos en 43 unidades, como a la que lidera Juan Antonio García. Desde la creación de estos grupos de trabajo en 2004, el número de profesionales ha crecido más de un 180%. «La red trabaja para garantizar la seguridad y el bienestar de la plantilla del sistema sanitario público, con acciones que van desde la vigilancia de la salud hasta la prevención y atención de agresiones, pasando por la formación continua en distintos ámbitos», asegura el SAS.

Entre sus principales líneas de trabajo destacan la formación continua, la prevención y atención frente a agresiones, y la vigilancia de la salud, tanto individual —a través de exámenes médicos y adaptaciones de puestos— como colectiva, mediante campañas de promoción y sensibilización. Solo en 2024 se realizaron 43.010 exámenes de salud y 6.740 propuestas de adaptación de puestos de trabajo para garantizar la integración de profesionales con diversidad funcional.

Además, un total de 22.016 alumnos se han formado durante 2024 en temas vinculados a la prevención de agresiones como control de situaciones conflictivas y dentro del plan de prevención frente a las agresiones o profesionales guía.