El emotivo homenaje de Eduard Sola en los Premios Gaudí a sus raíces andaluzas: «Si mi abuelo era analfabeto y yo escribo...»

Este fin de semana se ha celebrado la entrega de los Premios Gaudí, que entrega la Academia del Cine Catalán para aquellas producciones de dicha región o cuya versión original es el idioma catalán. Uno de los premiados en la gala fue Eduard Sola, que recibía el premio a Mejor Guión Original por 'Casa en flames', quien aprovechó su discurso de agradecimiento para dejar un mensaje que se ha hecho viral y del que muchas personas están hablando y alabando por lo que dijo el guionista en el mismo.

Visiblemente emocionado, Eduard Sola señalaba en su alocución que, si bien su familia no se parece a la de la película de la que es autor del guión, ya que «no tenemos una casita en la Costa Brava y un barquito para salir a navegar. En casa somos orgullosamente charnegos (calificativos de corte despectivo que se utiliza para los inmigrantes en Cataluña procedentes de una región española de habla no catalana)».

En un claro alegato a las raíces, el guionista, cuyos antepasados emigraron de Andalucía a Cataluña, señalaba que «si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado, y eso se llama progreso», recalcando que esto es un «logro colectivo». Continuaba Sola señalando «podría entender este premio como una venganza a los que se aprovecharon de mi abuelo por sus carencias culturales; una venganza contra todos aquellos que hicieron sentir inferiores a mis abuelos, mis padres o mis tías. Una venganza por todas esas miradas de superioridad que tres generaciones hemos sufrido los que venimos de abajo... Pero no lo haré. Lo haré como una celebración de que si estoy aquí delante recogiendo un Gaudí no es gracias solo a mí, sino a la escuela pública, los casales, las plazas, al esparcimiento, así como a todas las personas que me han acompañado en eso de crecer y vivir».

El culmen de su discurso, muy aplaudido por el teatro en el que se celebró la gala, así como por muchas personalidades y usuarios de redes sociales, fue cuando destacó que «si yo me dedico a escribir es que algo estamos haciendo bien»; sentenciando e interpelando a todos a que «enviamos a la mierda a los xenófobos, los que se aprovechan de los demás, sigamos, por favor, acogiendo a los de fuera, con los brazos abiertos, y veremos cómo en unos años escribirán grandes historias catalanas».

