Emergencias protegerá los monumentos andaluces ante posibles catástrofes

El incendio de la Mezquita-Catedral ha sido un punto de inflexión. El patrimonio andaluz necesita protocolos, medidas y un sistema engrasado de protección. La Agencia Andaluza de Emergencias será la encargada de blindar monumentos como Alhambra de Granada o los Reales Alcázares de ... Sevilla de posible catástrofes. De hecho, ya se ha realizado un simulacro en los Dólmenes de Antequera para probar el sistema.

Este miércoles, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, han firmado el acuerdo de colaboración. El documento recoge el refuerzo de las actuaciones relacionadas con la protección y la necesidad de salvaguarda del patrimonio cultural andaluz ante posibles riesgos en situaciones de emergencia.

«Este patrimonio es la expresión más relevante de la identidad del pueblo andaluz, testigo inmutable de la trayectoria histórica de Andalucía, manifestación de su riqueza y de diversidad cultural es un bien a proteger frente a emergencias y desastres», ha asegurado el consejero Antonio Sanz.

La Junta de Andalucía explica que es un refuerzo a las actuaciones de protección de la riqueza cultural andaluza y un impulso a la colaboración y coordinación entre la Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) y la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Cultura. A partir de ahora, se va a implantar planes de salvaguarda y autoprotección del Patrimonio Cultural en archivos, bibliotecas, centros de documentación, museos, colecciones museográficas y espacios culturales.

El compromiso adquirido también contempla trabajar de forma transversal la afectación y protección del patrimonio cultural en ejercicios y simulacros de emergencia. Ya se realizó un simulacro de emergencia en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera el pasado 24 de marzo. Fue el primero de este tipo realizado en España en un yacimiento arqueológico Patrimonio Mundial de la Unesco.

Este simulacro involucró a más de 200 efectivos para dar respuesta a un terremoto de grado 6.1 con un incendio posterior en el Museo del Sitio. «No solo sirvió como un ensayo práctico, sino también como un modelo a seguir para futuros ejercicios en otros conjuntos patrimoniales de nuestra comunidad y de nuestro país», añadió la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

El acuerdo también supone incluir la protección del patrimonio cultural en la programación docente del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), para formar a los operativos que participan en la prevención y la respuesta a las emergencias en la comunidad autónoma.

Al mismo tiempo, se tiene previsto elaborar los mapas de riesgos del patrimonio cultural de Andalucía, así como impulsar el desarrollo de los procedimientos de intervención específicos para la respuesta a las emergencias que puedan afectar a los bienes protegidos, especialmente los bienes declarados Patrimonio Mundial. «Andalucía está a la vanguardia en estos procedimientos, así quedó demostrado en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba que la propia Unesco ha puesto como ejemplo de intervención», ha detallado Patricia del Pozo.

El convenio tiene una duración de cuatro años. La supervisión de las medidas acordadas se realizará en el seno de una comisión de seguimiento e interpretación compuesta por miembros de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y la Consejería de Cultura y Deporte.

La comunidad autónoma andaluza cuenta con 3.992 bienes culturales inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, entre conjuntos históricos, monumentos, parajes, sitios históricos, zonas arqueológicas y jardines, entre otros, y entre los que se cuentan hasta ocho importantes conjuntos inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial por la Unesco. «Los daños en los bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural, ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos tales como inundaciones, terremotos, incendios u otros eventos de naturaleza catastrófica precisan de una intervención especializada y multidisciplinar para su conservación, protección y consolidación», ha explicado Antonio Sanz.

Por eso, estos protocolos van encaminados a evitar que haya «daños en emergencias que pueden llegar a ser irreparables y causar un fuerte impacto económico y social en la región». «Es el primer acuerdo en una comunidad autónoma que articula la colaboración entre protección civil y patrimonio, fundamental para la prevención y la coordinación durante una situación de emergencia que afecte a bienes y espacios culturales», ha remarcado Del Pozo.