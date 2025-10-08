Suscríbete a
Emergencias protegerá los monumentos andaluces ante posibles catástrofes

Un acuerdo pionero entre las consejerías de Presidencia y Cultura dará luz verde al sistema de protección

Andalucía tiene 3.992 bienes culturales inscritos para los que se desarrollaran planes específicos de autoprotección

La huella del fuego en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Los bomberos dentro de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Los bomberos dentro de la Mezquita-Catedral de Córdoba
J. J. Madueño

Málaga

El incendio de la Mezquita-Catedral ha sido un punto de inflexión. El patrimonio andaluz necesita protocolos, medidas y un sistema engrasado de protección. La Agencia Andaluza de Emergencias será la encargada de blindar monumentos como Alhambra de Granada o los Reales Alcázares de ... Sevilla de posible catástrofes. De hecho, ya se ha realizado un simulacro en los Dólmenes de Antequera para probar el sistema.

