Elías Bendodo: «María Jesús Montero es la persona que dio la puntilla a 40 años de gobierno socialista en Andalucía por su nefasta gestión de la sanidad»

Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno en su primer mandato y pieza importante en el Partido Popular nacional junto a Feijóo, ha sido uno de los ponentes de la jornada inaugural del XVII Congreso Regional del PP andaluz. Bendodo ha establecido ... constantes paralelismos entre el gobierno de Juanma Moreno en la comunidad y el de Pedro Sánchez en el país, con una fuerte crítica hacia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Entiende que el modelo andaluz debe ser el modelo español, porque «aquí se le ha dado la vuelta a la situación como un calcetín». Unas declaraciones de calado pues la formación tiene «distintas sensibilidades», como reconocen en el PP, o dos almas: la más moderada que representa Moreno y la más dura y agresiva que encarna Isabel Díaz Ayuso.

El exconsejero, hoy vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, ha acusado a María Jesús Montero de ser «la persona que dio la puntilla a 40 años de gobierno socialista en Andalucía por su nefasta gestión de la sanidad» en esta tierra. «Y si no, que le pregunten a Susana Díaz».

«Dejó el hospital militar de Sevilla convertido en un edificio de okupas. Redujo en 7.733 los profesionales sanitarios, recortó en 1.500 millones de euros el presupuesto para la sanidad pública, dejó firmados 500 millones de euros para la sanidad pública que nos dejó con esta pregunta ¿y ahora cómo se paga esto? Por eso, lo primero que debe decir cuando hable de sanidad o de corrupción es siempre la palabra perdón».

Critica que la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas «viene los fines de semana, nos pega la bronca y se va el domingo. Esa es la campaña andaluza de María Jesús Montero», relataba. «Y cuando le cantamos las verdades del barquero en el Congreso, se pone mala. Porque aquí la tenemos calada, sabemos lo que hizo y adonde nos quiere llevar. No somos tontos. Es la secretaria general del sanchismo en Andalucía y la delegada del independentismo de Pedro Sánchez».

Moreno, el «arquitecto» andaluz

En un giro inesperado, Elías Bendodo exculpó a los votantes del PSOE. «No podemos culpar a los votantes que eligieron a Pedro Sánchez. Todo nuestro respeto hacia ellos, no tienen la culpa. Lo hicieron engañados por un mentiroso compulsivo. Nadie les dijo eso. Los votantes socialistas no tienen nada que ver con la pandilla que nos gobierna».

Se refería por supuesto a «los prostíbulos del suegro (de Sánchez) en Madrid», las andanzas de su hermano oculto en Moncloa, las actitudes machistas de José Luis Ábalos... «Todo esto es lo que hace que la gente rechace la política. Pero nosotros tenemos que hablar de los jóvenes, de los autónomos, de la vivienda, de la inmigración...Lo que está haciendo Juanma en Andalucía. Tenemos un presidente que se ha convertido en el gran arquitecto de la Andalucía moderna».

Elías Bendodo fue el hombre fuerte de Juanma Moreno en su primera legislatura como presidente de la Junta de Andalucía. Fue el muñidor de acuerdos, el gran negociador para conseguir los apoyos de Ciudadanos primero, y de Vox después.

Por esa capacidad, Alberto Núñez Feijóo lo reclamó para que formara parte de su equipo de cara al asalto a la presidencia del Gobierno de España en 2023. Actualmente es vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular.

Bendodo ataca a Montero

Antes, Bendodo ha querido referirse al actual presidente con dos palabras: gracias y orgullo. «Juanma es buen político, pero para ser buen político, hay que ser primero buena persona. Tener buen corazón, querer a tu tierra y trabajar por ella. Nunca lo ha tenido fácil, de todas las cosas que ha conseguido, ninguna se lo ha regalado«.

«Es un líder forjado por sí mismo y en la adversidad».

«Gracias por llevar a cabo un proyecto serio, templado, creíble, moderado, ilusionante, que ha devuelto a los andaluces la posibilidad de creer en nosotros mismos y sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Gracias por esa vía andaluza».

No obstante, «todavía no hemos conseguido nada. Todo está por llegar. Los mejores años de Andalucía tienen que llegar aún. Ahora, habla de tú a tú a regiones como Madrid y Cataluña, y lo sé porque lo vivo en primera persona. Pero Juanma, te queda mucho trabajo por hacer, para que Andalucía lidere en todos los aspectos».

Lo felicita porque «nadie jamás había apostado tanto por la sanidad pública, por la educación y los servicios sociales». «En el Gobierno del cambio nos dimos cuenta pronto que las falsas banderas del socialismo era todo mentira. Recortaron en sanidad, educación y teníamos los peores servicios públicos. La realidad se muestra en la frialdad de los números. Los presupuestos son el acta del notario de este blindaje social», terminaba.