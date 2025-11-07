Suscríbete a
Elías Bendodo: «María Jesús Montero es la persona que dio la puntilla a 40 años de gobierno socialista en Andalucía por su nefasta gestión de la sanidad»

El actual vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal del PP nacional asegura tajante que «el modelo andaluz de Moreno debe ser el modelo del país»

Elías Bendodo, en el XVII Congreso Regional del PP andaluz
Elías Bendodo, en el XVII Congreso Regional del PP andaluz manuel Olmedo
José María Aguilera

José María Aguilera

Elías Bendodo, mano derecha de Juanma Moreno en su primer mandato y pieza importante en el Partido Popular nacional junto a Feijóo, ha sido uno de los ponentes de la jornada inaugural del XVII Congreso Regional del PP andaluz. Bendodo ha establecido ... constantes paralelismos entre el gobierno de Juanma Moreno en la comunidad y el de Pedro Sánchez en el país, con una fuerte crítica hacia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

