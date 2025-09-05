Suscríbete a
La doble vara de medir de Óscar Puente

El Ministerio resetea el tren Bilbao-Castro-Santander y abre la puerta a obras por tramos «rentables» mientras el litoral andaluz encadena nuevos estudios sin un solo kilómetro en marcha

Óscar Puente, del mejor momento de la historia del tren a dos años más de calvario

El tren camino de Santander, antes de pasar bajo el viaducto de Treto, en las marismas de Santoña y Joyel
El tren camino de Santander, antes de pasar bajo el viaducto de Treto, en las marismas de Santoña y Joyel
Alejandro Trujillo

Málaga

El Gobierno central ha devuelto a la casilla de salida la conexión ferroviaria entre Vizcaya y Cantabria y ya contempla ejecutar únicamente los tramos que superen los filtros de rentabilidad socioeconómica y ambiental, con Bilbao-Castro como prioridad, mientras ... el anhelado tren litoralandaluz continúa atrapado en estudios repetidos y plazos dilatados. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Jiménez, ha pasado de calificar el proyecto andaluz como «poco menos que imposible» a admitir que «es posible», pero ha deslizado que «será una realidad cuando ya no sea ministro».

