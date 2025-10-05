Suscríbete a
El director de la Oficina Antifraude quiere reducir la burocracia y ganar lo mismo que el Defensor del Pueblo

Francisco de Paula Sánchez propone una reforma del reglamento, aprobado en 2022

La Oficina Antifraude en Andalucía ya tiene nuevo director

Francisco de Paula Sánchez, durante su toma de posesión el pasado julio
Francisco de Paula Sánchez, durante su toma de posesión el pasado julio ep

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) quiere incluir modificaciones para agilizar su actividad. Con ese objetivo ha remitido al Parlamento andaluz una propuesta de modificación de su Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento -que fue aprobado en el año 2022- para ... dotar a sus procedimientos de «mayor agilidad» y «eficiencia», aliviando «algunas actuaciones innecesarias o redundantes».

