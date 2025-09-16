Suscríbete a
Diez años de la disolución del sueño andalucista

El Partido Andalucista, que llegó a gobernar Sevilla capital y a tener voz en el Congreso de los Diputados, fue liquidado en septiembre de 2015 tras varios lustros de decadencia

Alejandro Rojas-Marcos: «El Estadio Olímpico murió de la mano del PSOE, hay hasta un informe proponiendo la demolición»

Momento de la votación para la disolución del PA en el congreso de Torremolinos de septienbre de 2015
Momento de la votación para la disolución del PA en el congreso de Torremolinos de septienbre de 2015 SUR
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Hace diez años el Partido Andalucista bajó definitivamente la persiana. No hubo épica, ni lágrimas, ni discurso solemne: un congreso en Torremolinos, septiembre de 2015, y la votación fría de una militancia agotada bastaron para acabar lo que para muchos fue un sueño ... del sur, el de tener una representación sólida y constante en la esfera política para poder ejercer la presión que trajera grandes proyectos a una comunidad históricamente castigada. El partido que había presumido de ser la voz propia de Andalucía se disolvía tras varios lustros de decadencia y estrategias erróneas de alianzas que le llevaron a perder mucho respaldo. Apenas quedaban ya en 2015 los recuerdos, símbolos y la nostalgia de una etapa en la que la bandera blanca y verde había tenido escaños en el Congreso (hasta cinco diputados en 1979 como PSA, formando grupo parlamentario propio), alcaldías relevantes, incluida la de la capital andaluza, y hasta una vicepresidencia de la Junta.

