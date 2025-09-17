Suscríbete a
El 'desperdicio cero' afina el ingenio de los 3.700 hoteles de Andalucía

Los alojamientos ensayan la oferta de su comida sobrante en aplicaciones del móvil y cierran protocolos de donación con entidades sociales

Raciones de desayuno en un establecimiento
Rafael Aguilar

Sevilla

'Too Good To Go'. 'La colmena que dice sí'. 'Best before'. A cualquiera familiarizado con el móvil -es decir, a todo el mundo- le suenan los nombres de estas aplicaciones que se han vuelto muy populares desde hace unos meses. Pero, ¿para qué ... sirven? Para tener acceso a una serie de ofertas de alimentos perecederos cocinados en su gran mayoría por los servicios de restauración de hoteles, y también por algunos supermercados y bares, a un precio de ganga y que el interesado puede recoger en los lugares indicados en un plazo inmediato, en horas.

