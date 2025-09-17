El 'desperdicio cero' afina el ingenio de los 3.700 hoteles de Andalucía

'Too Good To Go'. 'La colmena que dice sí'. 'Best before'. A cualquiera familiarizado con el móvil -es decir, a todo el mundo- le suenan los nombres de estas aplicaciones que se han vuelto muy populares desde hace unos meses. Pero, ¿para qué ... sirven? Para tener acceso a una serie de ofertas de alimentos perecederos cocinados en su gran mayoría por los servicios de restauración de hoteles, y también por algunos supermercados y bares, a un precio de ganga y que el interesado puede recoger en los lugares indicados en un plazo inmediato, en horas.

Por ejemplo: el hotel Vincci Larios de Málaga lanza un paquete con los alimentos sobrantes del desayuno de este miércoles por 4,99 euros, cuando su precio estimado para los clientes del establecimiento llega a los 15 euros. O el Meliá Lebreros de Sevilla pone en circulación un 'pack' sorpresa por 3,99 con productos variados de su bufet matinal.

La pregunta es: ¿A qué se debe la proliferación de este tipo de servicios a través de internet? ¿A una necesidad de conseguir comida preparada de un modo casi instantáneo sin un coste elevado? En parte sí. Pero la explicación fundamental se encuentra en la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario, aprobada en abril de este año y que en sus cuestiones medulares entrará en vigor de un modo efectivo a partir de enero con una prórroga de cuatro meses más como periodo de adaptación de gracia. La norma, como su nombre bien indica, tiene por objetivo reducir de un modo radical la pérdida de los restos alimenticios y, como subraya el Gobierno, «promover la economía circular y favorecer la concienciación social».

Reglamentación

Los 3.700 hoteles de Andalucía están inmersos de lleno en el proceso de integración de la citada ley en su funcionamiento diario, y de un modo mucho más intenso que los locales de restauración, que se encuentran exentos de la mayoría de los requerimientos de la reglamentación en el caso de no superar los 1.300 metros cuadrados.

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos empezó ayer una ronda informativa con sus asociados para ponerles sobre aviso acerca de lo que les espera con la ley, y lo hizo en Huelva. En breve hará lo propio en el resto de las provincias andaluzas.

Rafael Barba, el secretario general de la organización empresarios, es consciente de la complejidad de llevar la norma a la cotidianeidad de los establecimientos y también de su pertinencia. «Es cierto que se ha contenido mucho desde la pandemia, pero se sigue desperdiciando más de lo que se debería», subraya.

La principal novedad para los hoteles y para los bares y restaurantes de más de 1.300 metros cuadrados de superficie -que obviamente no son la mayoría- reside en la obligación de elaborar un plan de prevención para controlar las sobras y prever un protocolo para su reutilización con una jerarquía muy clara: la prioridad es la donación para el consumo humano, y luego la transformación en otros alimentos, el destino al consumo animal y, en último lugar, su aprovechamiento para la elaboración de subproductos como compost, biogás o combustible.

En el caso de los bares, además, tendrán la obligación de ofrecerles a sus clientes el envasado de las sobras de la comida en mesa para que se las lleven a casa de una manera gratuita.

Higiene alimentaria

¿Qué les preocupa a los hoteleros? En primer lugar, que la gestión de los desechos encaje en su organigrama, ya que tendrá que contar con un responsable ejecutivo; y en segundo, la atención a las cuestiones relacionadas con la higiene alimentaria, porque «no es algo tan sencillo como meter los alimentos en una bolsa», sostiene el representante de la patronal hotelera.

La ley obliga a que los beneficiarios preferentes de los desperdicios que estén en buen estado sean las entidades benéficas, con la intención evidente de que luego repartan la comida entre personas sin recursos. «Y si no les cedes a ellos las sobras tendrán que justificarlo», resume Rafael Barba, cuya organización está centrada justamente en construir puentes de comunicación fluida entre los servicios de restauración de los hoteles y las asociaciones sin ánimo de lucro.

El Banco de Alimentos es una de las más activas de Andalucía. Isabel Gomis ejerce como presidenta de la federación de estas entidades en la comunidad autónoma y Ceuta y Melilla, y que nacieron justamente para gestionar la recepción de los excedentes alimenticios.

«Sí, desde que la ley se aprobó han subido las donaciones», atestigua para aportar un dato que lo dice todo: «En 2024 [cuando la ley estaba en su última fase de tramitación y ya era conocida por los operadores del sector] hemos sumado 21 millones de toneladas de alimentos recogidos, de los cuales 14 corresponden a excedentes». Gomis resalta que el peso de las donaciones de los desechos suele ser muy inferior.

14 millones De excedentes alimenticios Es la cantidad de toneladas que los Bancos de Alimentos de Andalucía recibieron en 2024 procedentes de desechos

Conocedora de que su actividad se va a incrementar para bien a partir de 2026, la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía ha puesto en marcha la plataforma Plan B para registrar de un modo telemático cada una de las donaciones de las empresas -la digitalización de los procesos de cesión de desechos está recogida en la ley-.

La organización dio a conocer esta herramienta en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el pasado julio. «Creemos que el papel de las administraciones es importante, tanto como quienes forman parte de la cadena alimenticia», argumenta Isabel Gomis.