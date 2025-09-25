Cómo deducirte la cuota del gimnasio y las actividades de tus hijos y ahorrarte 100 euros en la declaración de la Renta

Ya no habrá excusa para apuntarte al gimnasio o practicar ejercicio. La Junta de Andalucía ha sacado una nueva rebaja fiscal enfocada a la vida saludable y para fomentar el deporte entre la población. Se trata del 15% de los gastos asociados a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por contribuyente, según lo anunciado este miércoles por la consejera de de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Además, como también ocurre con la deducción de las mascotas presentada un día antes, se aplicará con carácter retroactivo, es decir, desde el 1 de enero de 2025, y está pensada para todos los declarantes que residan en Andalucía, con independencia del nivel de renta sin el establecimiento de un límite máximo como sí ocurre con la rebaja fiscal de los animales de compañía.

El objetivo es fomentar la práctica deportiva entre los andaluces, como parte de una vida saludable, por lo que está disponible para todos los contribuyentes que practiquen deporte dentro del núcleo familiar, es decir, se podrán deducir en la declaración de la renta la cuota del gimnasio, clubes deportivos y federaciones deportivas incluso de los menores del hogar.

¿Cómo deducir en la renta por hacer deporte?

Existen una serie de requisitos y condicionantes a tener en cuenta para poder acceder a esta rebaja fiscal:

-Serán deducibles las cuotas de pertenencia no sólo a gimnasios, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones deportivas u otras entidades para el desarrollo de actividades de ejercicio físico o práctica deportiva.

-Si tu hijo/a pertenece a algún club federado, centro deportivo o club también se podrá deducir.

-Será necesario presentar la factura de inscripción o de las mensualiades del gimnasio o centro de deporte.

La deducción de la cuota del gimnasio podrá beneficiar a unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán unos 36 millones de euros. «En conjunto, las medidas de rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen un ahorro para las familias andaluzas de unos mil millones de euros al año», ha recordado España, que ha señalado que tanto esta deducción como la anunciada el lunes por el presidente Juanma Moreno forman parte de la «séptima bajada de impuestos» impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019.

Carolina España ha recordado, en este sentido, que, en su estrategia de bajadas fiscales, el Gobierno andaluz ha rebajado todos los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa: IRPF, ITP-AJD, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio…