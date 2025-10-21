Suscríbete a
ABC Premium

Juan Manuel Medina: «La falta de presupuestos congela proyectos clave para agua y movilidad en Andalucía»

Entrevista

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Andalucía alerta de obras planificadas que no arrancan por «falta de voluntad política y recursos»

Los empresarios de Andalucía claman por el Corredor Mediterráneo: «Europa empieza el Algeciras»

El eterno estudio del tren del litoral Mediterráneo andaluz

El decano del Colegio de Ingenieros de Andalucía, Juan Manuel Medina
El decano del Colegio de Ingenieros de Andalucía, Juan Manuel Medina Colegio de Ingenieros de Andalucía
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía encara grandes retos en movilidad, agua y energía, con proyectos estratégicos que siguen en los cajones pese a estar planificados. El decano de los Ingenieros de Caminos en Andalucía, Juan Manuel Medina Torres, repasa con ABC medio siglo de profesión y reclama voluntad ... política y recursos para ejecutar infraestructuras clave como el tren litoral, el Corredor Mediterráneo o la SE-40.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app