Juan Manuel Medina: «La falta de presupuestos congela proyectos clave para agua y movilidad en Andalucía»

Andalucía encara grandes retos en movilidad, agua y energía, con proyectos estratégicos que siguen en los cajones pese a estar planificados. El decano de los Ingenieros de Caminos en Andalucía, Juan Manuel Medina Torres, repasa con ABC medio siglo de profesión y reclama voluntad ... política y recursos para ejecutar infraestructuras clave como el tren litoral, el Corredor Mediterráneo o la SE-40.

— En 50 años de Colegio, ¿qué proyecto ha cambiado más la vida de los andaluces?

—No me puedo quedar con un proyecto concreto. Acabamos de inaugurar una exposición que son 50 años, 50 obras. Andalucía no es la misma sin la A-92, pero tampoco sin la A-4, las conexiones de Sevilla con Huelva, es decir, las infraestructuras vertebran el territorio. Hay obras que desconoce más la gente como muchísimas presas que abastecen de agua las ciudades, que permiten los riegos, que evitan desastres. Voy mucho más allá: se evitan epidemias con los sistemas de abastecimiento y depuración.

—¿Cuál es la gran obra que falta en Andalucía y que priorizaría mañana mismo?

—En transporte público, la prioridad sería el eje ferroviario andaluz; en mercancías, el acceso al puerto de Algeciras; y en agua, nuevas presas para abastecimiento y seguridad. Es difícil quedarse con una sola obra porque tenemos muchas pendientes.

—España encadena dos años sin Presupuestos Generales: ¿esa prórroga frena inversión y obra nueva en Andalucía?

—La falta de presupuestos condiciona y congela proyectos clave para la movilidad y el agua en Andalucía. Aunque hay otras veces que tenemos presupuesto y no se llevan adelante. La respuesta es la misma para todos: hay planificación, se sabe qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, pero falta voluntad política y recursos económicos.

—¿Cuál es el gran tapón de movilidad que seguimos sin resolver?

—Hay un problema creciente en la Costa del Sol. Un tren litoral se entendería muy necesario. Ahora mismo se está produciendo un desplazamiento desde las zonas de interior hacia las zonas costeras y las zonas costeras ahora mismo tienen necesidad de más infraestructuras.

«El proyecto del tren litoral es inevitable»

—¿El tren litoral del Mediterráneo andaluz es viable técnica y económicamente? ¿Qué plazos ve?

—Técnicamente, a día de hoy, en el siglo XXI, todo es posible. Recuerdo que ya en el siglo XX el hombre visitó la Luna. El crecimiento que se está dando en la Costa del Sol es muy rápido, y hay que atender esa demanda; si no, terminará colapsando. Además, hay que hacerlo cuanto antes, porque este proyecto es inevitable y la presión será tan alta a nivel político que no les quedará más remedio que ponerlo en marcha.

—En el Corredor Mediterráneo, ¿cuál es el tramo andaluz que acumula más retraso y por qué motivos?

—Los corredores ferroviarios son esenciales, sobre todo para el tráfico de mercancías. Hoy solo el 3% se mueve por tren y las carreteras están saturadas de camiones. Trasladar esa carga al ferrocarril mejoraría la conservación, la seguridad y el medio ambiente. Con los fondos europeos espero que este corredor reciba el impulso que necesita

—En las grandes autovías andaluzas persisten cuellos de botella: la A-7 en la Costa Mediterránea, la SE-40 en Sevilla, la A-49 hacia Huelva o la A-45 entre Málaga y Córdoba. ¿Qué falta para desbloquearlos?

—La A-7 recorre desde los Pirineos hasta Cádiz y todavía en Andalucía quedan tramos pendientes de mejorar. La SE-40 en Sevilla no está cerrada y la A-49 entre Sevilla y Huelva sigue atascada cada día. La A-45, entre Málaga y Córdoba, necesita ampliaciones y carriles extra en varios tramos. En todos los casos la receta es la misma: ejecutarla lo que ya está planificado. Lo que falta es voluntad política y recursos económicos

—¿Tiene sentido tratar los aeropuertos andaluces como una red coordinada y conectar por AVE los grandes aeropuertos de la comunidad?

—La movilidad es una necesidad. El siglo XXI es el siglo de transporte público frente al privado. Andalucía tiene un gran aeropuerto internacional que se llama Málaga, entonces tiene que estar perfectamente conectado. La persona que vuele tiene que, mediante transporte público, poder desplazarse hasta su destino final.

«La falta de actuación en materia hídrica provoca pérdidas humanas y materiales»

—¿Qué cambios introduciría en la ley de aguas para priorizar el abastecimiento y la seguridad de las personas?

—Algo tan elemental como la vida humana no está recogido en la actual ley de aguas, y eso condiciona directamente el presupuesto. Lo que reclamamos es que se incorpore la vida humana como criterio prioritario, de manera que se asignen recursos económicos suficientes y que las actuaciones las desarrollen profesionales cualificados. En Andalucía están perfectamente identificadas 437 zonas de riesgo, ni una más ni una menos, y sabemos que esa falta de actuación provoca pérdidas humanas y materiales.

—¿Está Málaga preparada para acoger 300.000 nuevos residentes en la próxima década?

—Hay mucha tensión se está viviendo ya. En Málaga, por ejemplo, hay una tensión con el tema de la vivienda muy importante. Sería muy importante tener un tren litoral, del proyecto se lleva hablando mucho tiempo pero se debe ejecutar.

—¿Faltan ingenieros de Caminos en Andalucía? ¿En qué especialidades?

—Hoy faltan ingenieros en todo el mundo, también en Andalucía. La crisis de 2008 vació nuestras escuelas y muchos profesionales emigraron, pero ahora, con tanta obra nueva, la carrera vuelve a atraer estudiantes y ofrece una gran oportunidad de empleo.