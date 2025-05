El dardo de Eva Ruiz: «El destino de Juan y Medio es estar soltero»

El amor, ese eterno protagonista de nuestras historias, conversaciones y, por supuesto, de la televisión. En tiempos en los que la soltería ya no es siempre sinónimo de soledad, sino de elección, programas como 'La tarde, aquí y ahora' siguen siendo el rincón perfecto donde se cruzan emociones, anécdotas entrañables... y momentos cómicos.

Durante la emisión más reciente del programa conducido por Juan y Medio y Eva Ruiz, se vivió una escena que arrancó carcajadas tanto al público del plató como a los televidentes. Todo comenzó con una de las invitadas del día, que hablaba con naturalidad sobre su situación sentimental:

«Pues será que mi destino será quedarme soltera», dijo con una sonrisa. Eva Ruiz no tardó en aprovechar la ocasión para lanzar una de sus ya habituales y cómplices pullas a su compañero de plató:

«Mira, el destino de Juan y Medio es estar soltero, y está todas las tardes aquí.» Entre risas, Juan no se quedó callado y respondió con su característico sentido del humor: «Yo muchas veces digo: no quiero seguir soltero, voy a ir al programa de la tarde de Canal Sur… y vengo todas las tardes, pero sigo soltero. ¿De qué me sirve a mí venir todas las tardes?», preguntó al aire.

«¡De nada!», respondió entre carcajadas el público, sumándose al tono desenfadado del momento. Lejos de tomárselo a mal, Juan siguió el juego con elegancia y sentido del humor: «Pero para mí esto es un sacerdocio, yo me dedico a esto.»

Eva, divertida y perspicaz, no dudó en proponer: «No, pero Juan, un día te puedes sentar aquí, yo te hago la entrevista…» «¡Qué buena idea!», dijo él entusiasmado, antes de rematar con ironía: «Pero tú imagínate que, por un casual, encontrara yo pareja… ¿Qué he hecho yo para merecer eso?»

El intercambio, lleno de complicidad y buen humor, es una muestra más de por qué 'La tarde, aquí y ahora' sigue siendo un programa tan querido: no solo conecta a personas en busca de amor, sino que también celebra con alegría todas las formas de vivirlo… incluida la soltería bien llevada.

Porque, como bien quedó claro esa tarde en Canal Sur, el amor puede estar en el aire, en una mirada... o incluso en una broma entre compañeros.