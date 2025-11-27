Frente común de Adelante Andalucía y Por Andalucía contra la «corrupción sanitaria»

El tramo final de la jornada de este jueves del Debate del Estado de la Comunidad ha estado marcado en el Parlamento de Andalucía ha estado protagonizado por las intervenciones de los portavoces de Por Andalucía y Adelante Andalucía, que han coincidido, con ... matices, en el reproche al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del 'Caso Mascarillas' que ha protagonizado el PP de Almería, la crisis de los cribados del cáncer de mama y la «privatización» de la sanidad.

El fuego lo ha abierto, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, que ha empezado describiendo la «desintegración del personaje de Moreno Bonilla. Usted está más cerca de morir en la playa que de surfear la realidad».

«La vía andaluza es un ejemplo de cinismo político, es una vía trampa. Usted sonríe y calle y su entorno escupe», ha dicho Nieto, que ha sostenido que «se han privatizado todos los servicios públicos, que están en las cuadernas; en sanidad y en educación. ¿Es mentira que el personal sanitario porque le ofrecen contratos basura? ¿Es mentira que a los pacientes los derivan a clínicas privadas?», se ha preguntado.

«Señor Moreno Bonilla, en la crisis de los cribados se ha conducido con una tremenda insensibilidad» Inmaculada Nieto Portavoz de Por Andalucía

Sobre la crisis de los cribados, la portavoz de Por Andalucía ha afirmado que Moreno «se ha conducido con una tremenda insensibilidad: usted ha atacado a las mujeres con cáncer de mama, y les ha mandado requerimientos para que les den la información que deberían tener ustedes: con los cribados, usted se ha desintegrado, como con la corrupción del PP en Almería, que no le preocupa de verdad, solo porque sale en las portadas de los periódicos».

Nieto ha concluido categórica: «Señor Moreno Bonilla, su personaje se acabó: no va a volver. Juanma Moreno ya no está aquí para salvarle».

En la réplica, el presidente de la Junta ha acusado a Nieto de «querer imponer la realidad, vive en una caja de eco y solo se relaciona con la gente que piensa como usted, no como yo, y además tiene una visión muy endogámica, porque viene de la izquierda más dura: piensa que tiene a mucha gente detrás, pero cuando hay elecciones no obtiene ese respaldo mayoritario».

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo andaluz le ha preguntado a la portavoz de Por Andalucía «qué hace su partido apoyando a un Gobierno rodeado por la corrupción. Si usted está tan en contra de la corrupción, ¿por qué no rompen con Pedro Sánchez? Dónde está esa izquierda coherente que antes había. Ustedes se han convertido en un apéndice del PSOE», ha concluido su respuesta.

El recurso a Lincoln

Muy vehemente se ha mostrado José Ignacio García Sánchez, portavoz de Adelante Andalucía, que cerró la sesión y que citó para empezar a Abraham Lincoln y su célebre frase de «se puede engañar a algunos durante todo el tiempo, a todos durante algún tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez ABC

García Sánchez le ha reprochado a Moreno que «nunca ha sabido nada de los casos de corrupción del PP de Andalucía ni de los problemas de la sanidad», y ha lamentado que «mientras había andaluces que se morían por el Covid había cargos de su partido que se estaban forrando: usted ha tenido la habilidad de unir la corrupción y la sanidad».

«Mientras había andaluces que morían por Covid había dirigentes del PP de Almería que se estaban forrando» José Ignacio García Sánchez Adelante Andalucía

Moreno ha bromeado con que «usted, señor García, piensa que usted soy un facha, y por lo tanto nunca me va a reconocer un margen de mejora en el sistema público gracias a mi Gobierno». «Aplíquese usted la frase de Lincoln y no falte más a la verdad», le ha retado el presidente al portavoz de Adelante Andalucía.