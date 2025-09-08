Suscríbete a
Cura a los treinta: «He tenido novias increíbles, pero Dios llama y hay que decirle que sí»

Álvaro Ferraro de la Puerta ingresa en unos días en el seminario. Deja por la religión una prometedora carrera como emprendedor y aspira a ser santo

«Seguiré riéndome de todo y bebiéndome mis copitas», dice días antes de dejar su trabajo para hacerse religioso. «Estoy feliz y en paz», proclama

El salario de los curas ha subido más de un 50% en Sevilla desde 2010: 950 euros

Álvaro Ferraro de la Puerta de acólito en una misa en Madrid
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Es sevillano. Tiene 30 años y ha creado ya cuatro empresas. Se marchó a Madrid en el año 2013 para estudiar la carrera y luego labrarse un futuro. Durante ese tiempo, en el que además creó el grupo de chat de los sevillanos en ... Madrid, le dio tiempo a emprender y crear varias empresas. Ha tenido una vida de ejecutivo, con constantes viajes entre Madrid y Sevilla y también unas pocas de novias.

