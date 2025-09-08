Cura a los treinta: «He tenido novias increíbles, pero Dios llama y hay que decirle que sí»

Es sevillano. Tiene 30 años y ha creado ya cuatro empresas. Se marchó a Madrid en el año 2013 para estudiar la carrera y luego labrarse un futuro. Durante ese tiempo, en el que además creó el grupo de chat de los sevillanos en ... Madrid, le dio tiempo a emprender y crear varias empresas. Ha tenido una vida de ejecutivo, con constantes viajes entre Madrid y Sevilla y también unas pocas de novias.

Ahora lo deja todo y se mete a cura. Álvaro Ferraro de la Puerta ingresará el próximo día 28 de septiembre en el seminario de Madrid para iniciar la formación como sacerdote y dejará los constantes viajes en AVE para seguir la llamada de Dios.

¿Por qué ahora ese cambio tan radical? Este joven se explica. Después de toda una vida emprendiendo «Dios llama y hay que decirle que sí». Por eso, aunque está en el inicio de su formación y «no sabe aún» si finalmente logrará hacerse sacerdote ya que, de momento, sólo da el paso de entrar en el seminario, parece tenerlo muy claro.

Procede de una familia católica y estudió en un colegio religioso, pero durante muchos años permaneció alejado de la iglesia. Sobre todo desde que se marchó a estudiar. «Soy un tío muy normal, que me encanta salir, pasármelo bien, ligar… lo normal», dice. Su acercamiento a la religión viene de Hakuna, el movimiento religioso que le cambió la vida y le hizo reconectar con la iglesia y ver «que hay hueco» para todos.

Ahora ya habla casi como un sacerdote. «Esto solo va de amor, que Dios perdona todo y no hay nada más importante», recalca. Y parece tan contento que ha decidido colgar un mensaje en las redes sociales, anunciado su drástica decisión y explicando sus razones para dar este paso tras un año intenso en el que dice no haberse perdido ni un solo plan.

«No soy Amancio Ortega pero emprendo y ahora he sentido la llamada de Dios»

Afirma que su vida es «estupenda» y que ha tenido «la mejor familia que uno puede soñar» y pone como ejemplo a sus padres, abuelos y hermanos. Y también admite tener un trabajo que le encanta y en el que no le ha ido mal. «No soy Amancio Ortega, pero emprendo», asegura.

Incluso recuerda que ha tenido «novias increíbles» (con una de ellas estuvo seis años saliendo) con las que ha «crecido, madurado y también sufrido». Sin embargo ahora dice haber sentido la llamada de Dios que le está pidiendo «que lo deje todo».

De hecho en un proceso de selección para una empresa le preguntaron que quería ser de mayor y contestó «santo», una respuesta que al parecer no gustó. Sin embargo lo tiene muy claro pese a ser «un pecador» y parece estar convencido.

«Sí, sí, estoy seguro de que Dios me ha llamado. ¿Para ser sacerdote? No lo sé aún. Pero sé que este es el camino. Confío en que es lo que Él quiere para mí: la felicidad de mi vida. Por eso doy este paso, sin duda ni titubeo. ¿Y si me equivoco, si no puedo? Pues oye… no pasaría nada. Veremos«, explica.

Su idea es seguir «riéndose» de todo y «bebiendo» su copitas para disfrutar de la vida como hacía hasta ahora en el camino del Rocío con la hermandad de Triana. Durante los próximos dos años no podrá peregrinar porque estará en el seminario aunque soñando con volver «con el alzacuello o sin él». Dios dirá.