Hasta cuatro consejeros desmienten a Yolanda Díaz: «Dijo que de Madrid para abajo no es Europa» Los responsables de Empleo de las comunidades de Madrid, Extremadura y Murcia que asistieron a la Conferencia Sectorial de Empleo corroboran que la ministra hizo las polémicas declaraciones denunciadas por la Junta de Andalucía

Hasta cuatro consejeros de Empleo en comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida la andaluza, han corroborado este jueves que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), aseguró que «de Madrid para abajo no es Europa» cuando mostraba un mapa sobre la tasa de paro por territorios durante la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada el pasado miércoles en Madrid. Ella ha desmentido «completamente» que hiciera dichas declaraciones, como denunció la consejera andaluza de Empleo, Rocío Blanco, que le pidió una rectificación por estigmatizar a Andalucía y las regiones del sur de España con dicho comentario.

Según relató a ABC la responsable de la Junta de Andalucía, señalando a la Comunidad de Madrid en el mapa, Yolanda Díaz afirmó que hacia arriba «es Europa» y hacia abajo no, es decir, dejando fuera del continente a Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía. La ministra, que no contestó el pasado miércoles a ABC cuando preguntó a través de su gabinete por estas palabras, salió este jueves a desmentirlas. Díaz sí reconoció que «hay muchas diferencias en la tasa de paro entre muchas comunidades autónomas» y destacó que se ha reducido en regiones que la tenían elevada como Andalucía o Extremadura.

«No supo ubicar lo que hay 'de Madrid hacia abajo'»

Otros consejeros presentes en la reunión celebrada a puerta cerrada y de la que no hay grabación sí escucharon las declaraciones en boca de la ministra que ella niega. Rocío Albert, la consejera madrileña de Empleo, tiró de ironía para desmentir a la ministra en su cuenta oficial en la red social X. «La ministra Díaz, además de presentarnos un reparto de fondos que vuelve a beneficiar a sus socios de Gobierno, sacó un 5 raspado en Geografía. Sabía dónde estaba Gaza, pero no supo ubicar lo que hay 'de Madrid hacia abajo'. No tenía claro si era Europa», escribió.

En unas declaraciones difundidas entre los medios de comunicación, el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, corroboró que Yolanda Díaz «dijo que de Madrid para arriba España era Europa y pero que de Madrid para abajo no lo era». «Ha vuelto a faltarnos el respeto, como nos tiene acostumbrados el Gobierno de España», lamentó. «El ministerio tiene la costumbre de grabar las reuniones, así que se podrá comprobar», dice Santamaría, que reivindica los datos «históricos» en materia de desempleo que, en sus palabras, avalan la estrategia del gobierno extremeño.

«El sur de España SÍ somos Europa, aunque la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, diga lo contrario. Tan europeos como cada una de las autonomías. No aceptamos estigmas que dividan a los españoles. Exigimos disculpas y rectificación pública», le reprochó la consejera murciana de Empleo, Marisa López, en su cuenta en X.

El asunto caldeó el debate este jueves en el Pleno del Parlamento andaluz. «¿Cuánto tiempo va a tardar en pedirle la señora Montero que rectifique por ridiculizarnos a los andaluces?», preguntó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la portavoz socialista, María Márquez. Antes le había reprochado su silencio a la diputada de Por Andalucía, Inma Nieto, tras recordar que la ministra dijo que «el sur de España no es Europa», cuando «llevamos años empeñados en dejar claro que Europa no acaba en Despeñaperros».

Moreno lo consideró «un insulto a todos y cada uno de los andaluces». «No sé cuántas horas más van a tener que pasar sin que la señora Montero le exija (a Díaz) que se retracte y que pida disculpas a los andaluces», dijo.