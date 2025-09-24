Las realidades paralelas del Parlamento andaluz Siguen tramitándose leyes mientras el PSOE se centra en Gaza, criticar las rebajas fiscales o acusar a la Junta de privatizar educación y universidad

Si hay algo que está quedando claro en el nuevo período de sesiones del Parlamento es que una cosa es lo que pasa en el interior del hemiciclo y otra lo que se trata en los pasillos. O que cada uno va a lo suyo: unos a gobernar y o a defender lo que hacen y otros a criticar. Que hay dos realidades paralelas.

Dentro de la cámara en la sesión del miércoles del segundo pleno de septiembre se ha hablado de temas que son la agenda del gobierno, que ahora se centra en llevar todas las leyes que pueda al Parlamento antes de que agote la legislatura.

Entre ellas se habló de la nueva ley de Agentes Medioambientales que supondrá dar un marco legal a los agentes que llevan décadas velando por los campos y montes. También del nuevo mapa de titulaciones universitarias que la Junta de Andalucía ha ampliado tras más de catorce años siempre con la misma oferta. Un tema, el de la universidad que volvió a provocar que la oposición criticara la "privatización".

Se habló también del reto demográfico, el tema del envejecimiento de la población y las consecuencias que está teniendo en la comunidad. O de un asunto trascendental: las inversiones de 260 millones de euros, tan necesarias para las autovías.

Y por otro lado va, como suele ocurrir habitualmente, lo que preocupa a las distintas formaciones políticas. Y en esto hay dos caras de la moneda. La del grupo mayoritario y la de la oposición. Mientras desde las filas del gobierno seguían a lo suyo, defendiendo las nuevas leyes o anunciando, en este caso desde la Junta, nuevas rebajas fiscales, la oposición sigue más pendiente de Gaza que de lo que pasa en Andalucía.

En el caso del PSOE sigue teniendo claro que su estrategia pasa por centrarse en las críticas a la sanidad y la educación y por salir a la calle ya sea con movilizaciones o con actuaciones en los patios. En esta ocasión los socialistas 'tomaron' los pasillos del Parlamento y eligieron el patio de la cámara regional para dar su habitual rueda de prensa de cada miércoles que normalmente se hace en la sala de prensa y también para volver a leer una declaración de apoyo a Palestina. María Márquez junto a Inma Nieto y José Ignacio García (portavoces de Por Andalucía y Adelante Andalucía) leyó en las puertas de la cámara regional una declaración de solidaridad con Gaza. "El dolor de este pueblo duele también aquí. Lo sienten los andaluces que no pueden dormir tranquilos", decía el manifiesto leído por Márquez.

También eligieron el patio central de Las Cinco Llagas frente a la capilla para comparecer. Rodeada de padres, de Ampas y otros colectivos de la comunidad educativa, la portavoz del PSOE, María Márquez, anunció una iniciativa que va en la misma línea de lo anunciado por Pedro Sánchez hace solo unos días: la reducción de la ratio en los colegios. La misma ratio que se está reduciendo porque cada vez entran menos niños en los colegios andaluces por la bajada de la natalidad.

Prioridad

Márquez ha defendido que la proposición de ley en cuestión es «una declaración de intenciones y un compromiso con toda la comunidad educativa de Andalucía», ante la que el PSOE-A promete poner en marcha como «prioridad» esta iniciativa en la próxima legislatura si el Gobierno del PP-A, con mayoría absoluta en el Parlamento, «no nos acepta que tenga su curso parlamentario» en estos meses antes de las próximas elecciones autonómicas previstas para 2026.

Entretanto Vox ha seguido con su mensaje anti inmigrantes con una nueva iniciativa contra estos. Esta vez mediante una iniciativa contra la «islamización». En este caso se trata de una proposición no de ley para suprimir la figura del «arraigo» como mecanismo de regularización de «inmigrantes ilegales».

Pero también han salido a reducir en el Parlamento las rebajas fiscales anunciadas por Juanma Moreno como las de las deducciones para los que tengan mascotas que han sido cuestionadas por la oposición. Sobre esto ha tenido que salir a defenderlo el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que contra las críticas ha dicho que en Andalucía también hay ayudas para que nazcan niños o para las guarderías que son gratis a los dos años.

Hubo hueco también para hablar de la corrupción que cerca al PSOE. En este caso el portavoz del PP, Toni Martín, no se ha olvidado del tema y ha ubicado «en el despacho» de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «el nido y el eje conductor de toda la corrupción que ha afectado posteriormente al PSOE y, en parte, al Gobierno de España».

Martín se ha referido a las informaciones que apuntan a que el «Ministerio de Hacienda aplazó una deuda a Víctor de Aldama después de que éste se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra».

El portavoz que ha recordado que Montero «dijo que ponía la mano en el fuego» por su jefe de gabinete, ha subrayado que «hoy un juez dice que esa reunión, la de Aldama con el jefe de gabinete de la señora Montero, se produjo, y que como consecuencia de la misma, su deuda con Hacienda se aplazó». Es un tema sobre el que la portavoz del PSOE, María Márquez, que también fue preguntada por ello, no quiso responder remitiéndose a lo dicho por su jefa, María Jesús Montero. Este jueves tocan preguntas orales al presidente, Juanma Moreno. Puede que haya nuevos anuncios de nuevas medidas.