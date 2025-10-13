La crisis de los cribados fuerza más cambios en la cúpula de la Consejería de Salud y Consumo

La crisis del cribado del cáncer de mama, que empezó hace justo dos semanas, ha provocado un movimiento de amplio alcance que, tal y como ha señalado en varias ocasiones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde que el ... problema estalló, significará una revisión de los procesos internos de la Consejería de Salud y Consumo que no funcionen correctamente, y no sólo con el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades oncológicas.

El primer movimiento fue, el miércoles pasado, la dimisión de la consejera Rocío Hernández, que llevaba sólo catorces meses en el puesto. Y habrá más salidas, forzadas o voluntarias. El máximo responsable del Ejecutivo autonómico, que ha asumido de un modo directo el enderezamiento del problema con los tumores de mama, lo ha dicho por activa y por pasiva en los últimos días.

Volvió a insistir en ello ayer y en el curso de una entrevista concedida a 'El Español': «Tengo que buscar una fórmula que nos permita contar con una persona que haga un buen equipo con el viceconsejero, y que tenga vis política porque, al final, desgraciadamente, todo se ha politizado, especialmente desde que gobierna [Pedro] Sánchez», dijo Moreno, que agregó que «hay que añadirle el ingrediente todavía más difícil, que es que a la legislatura le quedan entre ocho y nueve meses».

El recurso de urgencia a Antonio Sanz

La fórmula de Urgencia ha sido recurrir a Antonio Sanz -titular de Presidencia y números dos de su Gobierno- como consejero provisional, alguien del núcleo duro del partido y un político más que veterano que tiene el encargo expreso de hacer un control de daños y de cuidarse de que no salten más escándalos que desgasten al PP.

¿Quién será el consejero que lo sustituya de un modo estable, y entiéndase por estable de aquí a las elecciones autonómicas, que serán el próximo mes de junio como muy tarde? La decisión de Moreno no puede demorarse mucho si quiere que al equipo entrante le dé tiempo a asentarse medianamente y poner en marcha un plan de acción.

Y parece claro que en ese equipo no estará la aún viceconsejera, María Luisa del Moral Leal, desaparecida desde que estalló la crisis: ni ha acompañado a Sanz en las dos comparecencias ante los medios de comunicación desde que tomó los mandos de Salud ni Moreno ha contado con ella, al menos de un modo público; es más, fue la directora-gerente del Servicio Andaluz Salud (SAS), Valle García, número tres de la Consejería, la que le flanqueó en San Telmo cuando se reunió el viernes con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y con el Colegio de Médicos.