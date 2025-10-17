Suscríbete a
Cribado, listas de espera y paz en el sector, los retos del consejero Sanz

A unos meses de las elecciones, el titular de Sanidad tiene una ingente tarea por delante y a la oposición siguiéndole los talones ante cualquier error

Las claves del plan de choque en la crisis del cribado: 100 millones y más de 700 profesionales

Antonio Sanz durante su toma de posesión con Juanma Moreno al fondo
Antonio Sanz durante su toma de posesión con Juanma Moreno al fondo
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Solo una persona con una gran capacidad de trabajo, dispuesta a empezar la jornada de madrugada y capaz de dialogar con el opositor puede hacer frente a una lista tal amplia como la que se le presenta a Antonio Sanz, nombrado por Juanma ... Moreno consejero de Sanidad tras la dimisión de Rocío Hernández. Es una inabarcable gestión que empieza por solucionar el problema de los cribados pero que no acabará ahí. La lista es bastante más larga aunque esa cuestión sea la prioritaria.

