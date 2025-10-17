Cribado, listas de espera y paz en el sector, los retos del consejero Sanz

Solo una persona con una gran capacidad de trabajo, dispuesta a empezar la jornada de madrugada y capaz de dialogar con el opositor puede hacer frente a una lista tal amplia como la que se le presenta a Antonio Sanz, nombrado por Juanma ... Moreno consejero de Sanidad tras la dimisión de Rocío Hernández. Es una inabarcable gestión que empieza por solucionar el problema de los cribados pero que no acabará ahí. La lista es bastante más larga aunque esa cuestión sea la prioritaria.

En primer lugar le toca atajar el principal quebradero de cabeza: la crisis provocada por los fallos detectados en el programa. Para ello ya ha empezado un plan de choque dotado con 101 millones de euros y que supondrá la contratación de más de 700 profesiones entre los que habrá sanitarios pero también profesionales de otros ámbitos.

Se trata de un amplio programa que llegará al cáncer de mama pero no se quedará ahí. Está previsto que se extienda a los de colon y útero. Es un amplio plan de choque que ampliará los cribados del cáncer de mama a los de colon y cérvix y que implicará también la necesidad de que los programas de detección precoz sean más rápidos, claros y eficaces. Además también implicará obras en algunos centros hospitalarios. Hará falta adaptar algunas dependencias en el hospital Muñoz Cariñaos de Sevilla y obras en el hospital Virgen de la Victoria (Málaga), la ampliación del Área de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) y del Hospital de Antequera (Málaga).

Listas de espera. Es un clásico que le toca a cualquier responsable de la cartera sanitaria desde hace años. Y en Andalucía aunque las demoras hayan mejorado todos los avances siempre resultan pocos para los que les toca aguardar. Los últimos datos publicados reflejaban que se había reducido en más de 20.000 los pacientes pendientes de operación en el primer semestre del año 2025 y que la demora media había pasado de 150 días a 127 el pasado mes de junio. Aún así todavía queda por mejorar ya que las estadísticas hablaban de que había más de 25.00 personas esperando para una operación en toda Andalucía.

La digitalización de todos los procesos también es otro de los retos que tiene por delante. Sanz, que viene de gestionar la Agencia Digital Andaluza y es un apasionado del tema, tiene entre sus planes incorporar las nuevas tecnologías a todos los procesos. Algo en lo que ya se han dado algunos pasos. Un ejemplo es la aplicación de la Inteligencia Artificial al cribado y la puesta en marcha de un sistema de automatización inteligente (Intelligent Process Automation, IPA), que permitirá evolucionar hacia una gestión integral y monitorizada de principio a fin.

Un permanente contacto con todos los sectores es algo que también está en la agenda inmediata del consejero. Después de que Juanma Moreno le encargara «toneladas de diálogo», Sanz ya ha empezado la agenda de reuniones. Tiene previsto hacerlo de forma inmediata con asociaciones, sindicatos y otras formaciones políticas para intentar apaciguar a un sector que sale a la calle habitualmente y que ya tiene en la agenda nuevas protestas en los próximos días.

Con los políticos se verá las caras la próxima semana en el Parlamento en el pleno monográfico sobre sanidad que se ha previsto, pese al voto en contra de la izquierda. En ese pleno seguramente la oposición sacará a relucir todo aquello que no haya funcionado a la perfección en la sanidad andaluza. Tarea no le falta al nuevo consejero que tiene poco tiempo para un gran reto. Con las elecciones autonómicas en un horizonte de meses todo indica que no hay tiempo que perder.