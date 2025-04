Crean el prototipo andaluz con IA y provocan la indignación: «Excusas para no trabajar»

La Inteligencia Artificial supone todo un avance para la tecnología actual en cualquier materia. Su utilización está cada vez más extendida y son cada día más los usuarios que la incorporan a sus tareas convencionales, no obstante, a veces su uso desproporcionado en redes sociales buscando el entretenimiento puede resultar confuso y engañoso.

En este caso, proliferan por la red una serie de figuras creadas con IA metidas en un embalaje como si fueran personajes de alguna marca de juguetes de acción de la década de los 80 y 90. Aunque a simple vista pueden resultar curiosas o simpáticas, estas figuras están siendo muy polémicas al versionar todos los tópicos de las comunidades autónomas, según el Chat GPT.

En cuanto a Andalucía, la controversia está servida pues circula una imagen de un señor 'andaluz' con el escudo del Sevilla FC, una cama, un botellín que parece de Cruzcampo y un logo que ha llamado la atención de numerosos usuarios: 'Excusas para no trabajar'. Esto ha provocado un enorme hilo de comentarios en la red social X (antes Twitter) a raiz de dicho montaje distribuido por Forocoches. Para la mayoría supone una falta de respeto indiscutible, llegando a insultar a la propia IA y hay otros, los menos, que se lo toman un poco a guasa.

«Poco se conoce a Andalucía» con esta imagen de Inteligencia Artificial comenta german, otros como @anajartita que señala acerca del polémico cartel: «'Excusas para no trabajar' se lo tendríais que poner a otras comunidades, quien menos absentismo laboral tiene es Andalucía, cómo os gustan los tópicos rancios». Horchata (@jaineitor96) señala: «Tengo la sensación que todos son clichés y tal, pero como que el nuestro es demasiado faltoso».

Violet (@maguica86) también comenta la publicación con gran carga de crítica sobre los tópicos: «Curiosamente las dos figuras irrespetuosas son Andalucía, con lo de 'excusas para no trabajar' y Extremadura con 'PER'. Volviendo a pintar al sur como flojos y subsidiarios. Cuando ya me gustaría a mí ver a los mesetarios doblar el lomo como se hace en el sur». @FranMVenegas comenta con un gráfico ilustrativo: «Te dejo el mapa del Municipios con más del 50% de la población dependiente de ayudas/pensiones/pagas del estado y del absentismo laboral en España, que lo mismo es hora de irle dando una vueltecita a los prejuicios».

Alba (@albanecer) señala: «Estaba buscando el de mi comunidad autónoma para ofenderme y, efectivamente, me he ofendido, (risas)». Unos opinan que la figura representa al sevillano, como Sergio LR: «Hombre, el de Andalucía ha salido un poco más sevillano que otra cosa, entre el escudo del Sevilla y la cruzcampo...». O Jose DC: «Andalucía no es solo Sevilla». Chocosexy 76 también: «Os habéis cubierto de gloria con lo de andaluz. En todo caso, sevillano del Sevilla».

En cuanto al fútbol, destacado en la imagen, algunos buscan el escudo del otro equipo de la ciudad, el Real Betis, como Shadow: «JAMÁS, un buen andaluz siempre será del Betis». OscarHC pregunta: «y er Betis?». El detalle de la cerveza Cruzcampo también se ha llevado sus reseñas contradictorias. Algunos la aprueban señalando que ya que la ponen que al menos se vea mejor y otros critican totalmente el empeño en hacer ver que en Andalucía solo se toma esta marca de cerveza.