Las dos caras del Atlántico andaluz tras las borrascas: Cádiz se ha puesto a punto, Huelva tiene carencias

A pocos días de Semana Santa, las playas de la costa de Cádiz y Huelva se enfrentan a un panorama complicado. Los temporales de los últimos meses, como los fenómenos meteorológicos Konrad, Laurence y Martinho, han dejado su huella en la arena y las infraestructuras ... de estas famosas costas. Mientras tanto, las localidades hacen frente a la reparación de los daños para dejar las playas a punto antes de la llegada de los visitantes. La Junta de Andalucía ha activado medidas de emergencia para restaurar las zonas afectadas y garantizar su disponibilidad para la próxima temporada turística.

En la provincia de Cádiz los daños por los temporales de estos últimos meses han afectado a la capital, Sanlúcar de Barrameda, Chiclana de la Frontera y San Fernando; entre otros. Las playas de Cádiz han sufrido daños tras el paso de las borrascas que azotaron la ciudad durante los últimos tres meses. La situación ha perjudicado al turismo de la ciudad, ya que cruceros turísticos que pretendían atracar en la localidad tuvieron que cancelar su llegada por culpa de las constantes borrascas. El turismo no es lo único que se vio afectado, sino que también las playas gaditanas en sí mismas, su propia fisionomía, sufrieron pérdidas de arena, además de la formación de escalones, fruto de la erosión del terreno.

Sin embargo, se está trabajando rápidamente para restaurar las infraestructuras y poner a punto la ciudad para el aluvión de turistas que se prevé durante la Semana Santa.

Playa de la Victoria, Cádiz ABC

En plena desembocadura del Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda, las lluvias no han pasado desapercibidas. Las borrascas han inundado el centro de la ciudad, una imagen ya habitual cada vez que llueve de forma abundante en la localidad gaditana. En esta ocasión coincidió con la pleamar del río Guadalquivir y esto acentuó las inundaciones en diferentes puntos del municipio. A pesar de esto, la ciudad está lista para la cita con los visitantes de cada año en estas fechas.

Por otro lado, en Chiclana, a pesar del temporal, las pasarelas de acceso no han sufrido daños significativos, ya que las autoridades retiran las estructuras más cercanas al agua durante el otoño para protegerlas de los temporales invernales. Este año, la pérdida de arena en la playa de La Barrosa ha sido mínima en comparación con otros años, pero se espera un aporte de arena debido a las obras de dragado en el puerto deportivo de Sancti Petri, que comenzarán esta primavera. Este aporte tiene como objetivo mejorar el acceso de los barcos y aprovechar la arena extra para restaurar la playa.

La playa de Camposoto, en San Fernando, ha recibido un buen revolcón tras los últimos temporales, pero ya está en plena operación 'puesta a punto'. La Junta ha dado luz verde a una aportación de arena para cubrir las zonas más erosionadas, especialmente entre los accesos 2 y 7, donde el fango y las piedras habían ganado demasiado protagonismo.

El problema de la costa onubense

En la costa de Huelva el panorama es diferente al gaditano. El paseo marítimo de Playa Central de Isla Cristina ha sido cerrado como medida preventiva debido a los daños provocados por el temporal. Las fuertes mareas y vientos han afectado el muro de contención y acelerado la erosión del litoral. Técnicos municipales han comenzado a colocar escolleras como medida de protección mientras se evalúan los daños. Las autoridades locales ya han solicitado intervenciones urgentes para evitar mayores perjuicios y restaurar la zona. Mientras tanto, se refuerzan las medidas de seguridad, y se espera que, en cuanto mejore el tiempo, comiencen los trabajos de restauración para recuperar la playa y el paseo.

El Ayuntamiento de Punta Umbría, por su lado, ha vuelto a enviar un requerimiento urgente a la Dirección General de Costas, solicitando una actuación inmediata en la playa de El Portil debido a los graves efectos de la erosión. Según informes técnicos, la playa ha perdido una gran cantidad de arena, lo que ha causado importantes daños en las infraestructuras, como las pasarelas de acceso, con descalces y pilares rotos. El alcalde ha resaltado la necesidad de intervenir cuanto antes, ya que la situación empeora cada año, poniendo en riesgo tanto la seguridad de los bañistas como el turismo local que se espera en las próximas semanas.

La playa de Matalascañas ha sufrido múltiples destrozos, sobre todo en la zona de Caño Guerrero, donde el acceso a la playa es misión imposible. La situación es alarmante y no tiene una previsión de mejora a corto plazo. La imagen es desoladora, un paseo marítimo destrozado. Desde el Ayuntamiento de Almonte esperan respuestas del Gobierno Central para que de soluciones a la presentación crítica de las playas de Matalascañas. Llevan esperando desde 2018 la regeneración de las playas, pero aún no ha habido mejoras.

Los negocios de la zona están asumiendo las consecuencias del problema actual de la zona. «No veo solución la verdad. Nosotros no vamos a abrir en Semana Santa, no podemos abrir en estas condiciones. En mi caso son diez familias que se quedan pendientes de poder trabajar», ha declarado una empresaria de un chiringuito de la zona, alegando que es insostenible mantener activo el negocio con estas condiciones. El presidente de la Asociación de Caño Guerrero declara que «Este año no radicalmente nos hemos quedado sin absolutamente nada de arena sino que además el paseo marítimo está intransitable. Ya el año pasado las ventas de los 'medios días' bajaron un 40% en la playa de Caño Guerrero».