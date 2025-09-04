La cortante respuesta de Toñi Moreno a Marisol Bizcocho: «Es la primera vez que me dicen algo así públicamente»

El comandante Lara y Marisol Bizcocho fueron los invitados de la noche del miércoles 3 de septiembre en el programa 'Gente Maravillosa', de Canal Sur, que presenta Toñi Moreno. Se trata de uno de los espacios más populares de la cadena pública andaluza, en el cual se abordan temas de interés social y se emiten recreaciones y cámaras ocultas de personas anónimas y famosos ante situaciones injustas. Asimismo, hay tiempo para la tertulia.

El programa del miércoles comenzó con la intervención del comandante Lara en plató, seguida de la de Marisol Bizchoco, quien fue a presentar su último trabajo discográfico. Además, la cantante de Coria del Río protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche junto a la presentadora del programa, con quien guarda una bonita amistad.

Así fue la cortante respuesta de Toñi Moreno a Marisol Bizcocho

Ese momento de risas entre Toñi Moreno y Marisol Bizchoco comenzó cuando la presentadora catalana le preguntó cómo estaba. A ello, la cantante le respondió que «yo siempre te digo que estoy soltera, pero es que estoy soltera para ti, no para quién tú quieras. ¿Sabes lo que te digo?». No tardó en explicar estas palabras, diciéndole que «es que tú dices 'es que está soltera'. No. Echa cuenta, Toñi, porque ahora después las cosas... Estoy soltera para ti, para cuando tú quieras. Yo estoy disponible para ti. ¿No? Es que es muy chula, habla mucho«.

Marrisol Bizchoco, durante su actuación en el programa 'Gente Maravillosa' Canal Sur

«Lo voy a explicar bien, para que ella se ubique y ella entienda que todo el mundo no tiene la exclusividad que tiene ella. Que me irrita», volvió a recalcar Marisol Bizcocho. Sin embargo, fue interrumpida por la presentadora, quien avisó a los cámaras y focos de que la apuntaran para recalcar que «esta es la primera vez que me dicen una cosa de estas públicamente. Hemos sido siempre colegas y he conocido siempre a todas tus novias«.

Ante eso, la cantante volvió a insistir en su idea: «Vale, vamos a ser colegas, pero si quieres ser algo más, vamos a serlo«.