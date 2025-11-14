Zigor colabora con el Imdeec y la Junta para contratar personal técnico con experiencia industrial en su fábrica de Córdoba

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) ha ejercido de catalizador y nexo de unión en una reunión técnica clave que ha sentado las bases de la colaboración con la empresa tecnológica Zigor y las delegaciones de Empleo y Educación ... de la Junta de Andalucía.

Según ha informado el Ayuntamiento, el objetivo es facilitar la incorporación de talento local a la nueva planta que la compañía abrirá en el Parque Logístico El Higuerón. Zigor, referente internacional en electrónica de potencia y especializada en sistemas inteligentes de gestión de energía, se establecerá en Córdoba con una planta de 7.000 metros cuadrados, especializada en la fabricación avanzada de Inversores Solares y Sistemas de Almacenamiento (BESS) de alta potencia.

La puesta en marcha de esta instalación, prevista para diciembre de 2025, generará 150 empleos directos en los próximos dos años. La empresa busca activamente incorporar al equipo técnico en Córdoba perfiles como oficiales de segunda y tercera para planta industrial, ensayistas y técnicos e ingenieros de mantenimiento y reparaciones.

La compañía valorará especialmente la experiencia demostrable en el sector de la electrónica de potencia o la industria eléctrica. Además, todas las personas que se incorporen al equipo contarán con un programa de formación y desarrollo profesional dentro de la empresa. Para atraer y facilitar el acceso al talento local a las oportunidades que ofrece Zigor, el Imdeec ha centralizado las candidaturas creando un canal específico.

El director de Gestión del Talento de Zigor, Antonio Arenas, ha calificado como «muy positiva» la reunión mantenida con el Imdeec y el SAE y ha destacado que «para Zigor es muy importante la colaboración con la ciudad y el desarrollo de actividades conjuntas, que permitan impulsar la creación de empleo de calidad».

Formación en la empresa

Desde la Corporación han explicado que están configurando un equipo técnico diverso y multidisciplinar para la planta cordobesa. «Buscamos perfiles con un elevado nivel de excelencia técnico y experiencia industrial», ha puntualizado el directivo de ZGR, quien se ha puesto a disposición de las instituciones «para colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan impulsar el desarrollo profesional y el empleo de calidad en la ciudad».

A este respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado que «desde el Instituto Municipal, en colaboración estratégica con la Junta de Andalucía y las delegaciones de Empleo y Educación, estamos actuando como el principal catalizador del talento cordobés para la atracción de empresas innovadoras como Zigor».

«Nuestro compromiso es claro, queremos simplificar al máximo el acceso a estas nuevas oportunidades. Unimos fuerzas para dinamizar nuestro ecosistema empresarial», ha subrayado.

Por su parte, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha valorado la llegada de ZGR como «una magnífica noticia que refuerza el tejido industrial de la ciudad y generará empleo cualificado en un sector estratégico como el de la energía».

Gálvez ha aseverado que «desde la Consejería y el SAE ponemos a disposición de la empresa todos nuestros recursos para facilitar los procesos de selección y la formación del personal que necesitará en esta nueva planta. Estamos adaptando nuestros programas formativos para ofrecer acciones más cortas y ajustadas al perfil profesional que demandan las empresas, garantizando una respuesta ágil y eficaz», ha indicado.

Mientras, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía a las empresas, «siendo imprescindible acompañarlas para generar crecimiento y riqueza».