Ximenez Group tendrá su centro logístico en Puente Genil antes de mediados de 2026

Ximenez Group, empresa líder en proyectos de iluminación artística y decorativa en España, prevé que la construcción de su nuevo centro operativo y de transporte, ubicado junto a su sede central en Puente Genil, esté finalizado antes de mediados del próximo año 2026.

Así lo avanzó el director comercial de la compañía, Antonio García, quien detalló que «nuestra intención es tener estas instalaciones culminadas, una vez regrese el material de Navidad, instalado en las diferentes ciudades de todo el mundo». Este proyecto, diseñado para centralizar y coordinar la flota de casi 200 vehículos necesarios para los complejos y diversos proyectos de iluminación del grupo a nivel global, responde a la creciente demanda de eficiencia logística de esta compañía.

La construcción de estas instalaciones, que se inició en el verano de 2024, contaba con un plazo de ejecución de ocho meses. Pero el calendario previsto se vio truncado, tras paralizarse las obras de forma temporal, como consecuencia de tener que desviar una línea de tensión que cruza los terrenos, proceso que corresponde a Endesa.

En marzo (en el momento en que tuvieron que detenerse), las obras se encontraban al 58% de su ejecución. Con un edificio industrial de 10.000 metros cuadrados, este nuevo centro operativo y de transporte está diseñado bajo los principios de sostenibilidad y eficiencia energética.

Incluirá, además, una estructura y cerramientos prefabricados aislantes, con una cubierta inclinada para maximizar la resistencia y la funcionalidad. En este sentido, el futuro complejo contará con paneles fotovoltaicos, así como con una iluminación eficiente.

Tendrá, por otro lado, una zona de talleres para el mantenimiento y la reparación de la flota de vehículos, un área de aparcamiento para trabajadores y una amplia zona verde; todo ello bajo un diseño contemplado para una adecuada implantación en el entorno (junto a su sede central en la A-304), con la intención de reducir su impacto visual.

Plantilla

Con este nuevo centro logístico, la compañía pontana asegura su capacidad de respuesta operativa y de transporte para cubrir las crecientes necesidades del sector, fortaleciendo su posición en el mercado de la iluminación artística y decorativa.

En cuanto al número de trabajadores con que la compañía cuenta, en términos generales, en toda España por esta época estival, ronda los 400 empleados. «A partir del mes de octubre, en pleno apogeo de nuestra actividad, con motivo de la campaña de Navidad, llegamos a contar con cerca de 700 trabajadores», señaló García.

Ya a finales del pasado mes de julio, Ximenez Group dio el pistoletazo de salida a los montajes navideños, con los trabajos de instalación en Vigo -su Ayuntamiento es el que más ha apostado económicamente por convertir la iluminación de las Pascuas en un importante reclamo para el turismo-. Traerá novedades y sorpresas este año, para seguir impresionando a quienes viven y acuden a esta ciudad gallega.

«También estamos ya instalando en Madrid», avanza García, que asegura que «en Navidad habrá proyectos nuevos como ocurre habitualmente», aunque prefiere preservar por el momento la sorpresa.