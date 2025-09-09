Vuelve la carrera nocturna de la Fuensanta: inscripciones, recorrido y fecha en 2025

Durante este septiembre volverá la 40º edición de la Carrera Nocturna de la Fuensanta. Lo hará el último fin de semana del mes, concretamente será el sábado 27. La misma tendrá dos grandes pruebas diferentes, la de 5 y la de 10 kilómetros. Esta podría servir de preparación para muchos atletas que realizarán la Media Maratón de Córdoba el próximo 30 de noviembre.

Inscripciones

Las personas que aún estén interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 25 de septiembre a las 23:59 horas. Esta tiene un coste de entre 9 a 7 euros para adultos en relación a si se apuntan con un grupo. Para jóvenes, el precio se reduce a 7 o 6 euros con la misma condición. Esta inscripción tendrá como obsequio una camiseta rememorando la edición.

Recorrido

La carrera de 5 kilómetros tendrá un recorrido que pasará por la avenida del Aeropuerto, avenida Vallellano y el Parque Cruz Conde. La mayor, la de 10 kilómetros, cruzará el río Guadalquivir, pasando antes por la Mezquita-Catedral y la Corredera y regresará por el barrio de San Basilio y Parque Cruz Conde hasta llegar al IDM Fontanar, donde ambas pruebas tendrá su comienzo y su final.

Horario

La tarde comenzará a las 18:30 con pruebas para los más pequeños, desde los 50 metros para los nacidos entre el 2022 y 2023, hasta los 1609 metros para los atletas sub 14 y sub 16. Las carreras de 5 y 10 kilómetros darán comienzo a las 21:30, siendo la de menos duración, la primera en salir. El final de la misma será en relación a la duración de los corredores.