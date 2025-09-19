Vuelve la 'Carrera de la Mujer' más esperada en Córdoba: fechas, recorrido e inscripciones

La igualdad no solo se habla o se trabaja: también se corre. Córdoba volverá a disfrutar de una competición femeninca con la Carrera de la Mujer por la Igualdad, que este 2025 celebra su vigésima edición con un recorrido especial, sorpresas y la participación de miles de corredoras y corredores en un ambiente festivo y reivindicativo.

La cita será el sábado 4 de octubre, a partir de las 19:30 horas, y promete ser una de las más multitudinarias de los últimos años.

Cómo inscribirse y recorrido 2025

La prueba está dirigida principalmente a mujeres mayores de 15 años, que podrán competir de forma oficial y optar a premios. No obstante, este año se abre también la participación a hombres y menores de 15 años, que podrán correr o andar con dorsal, aunque fuera de competición y sin clasificación.

El objetivo, según la organización, es «correr juntas y juntos por la igualdad», dando cabida a todas las edades y géneros en una jornada que combina deporte, solidaridad y concienciación social.

Las inscripciones ya están abiertas con un precio de 5 euros, de los cuales una parte se destinará a una ONG. Además, todas las participantes recibirán una camiseta conmemorativa diseñada en exclusiva para esta edición, cuyo tallaje es ceñido (se recomienda escoger una talla más si se prefiere holgada).

Dónde recoger los dorsales

Los dorsales pueden adquirirse en:

El Corte Inglés – Hipercor (Ronda de Córdoba), en el departamento de deportes.

El Corte Inglés (Ronda de los Tejares), también en deportes, en horario comercial.

Y estarán disponibles el viernes 3 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, en El Corte Inglés Hipercor (Ronda de Córdoba); y el sábado 4 de octubre, de 10:30 a 14:00 horas, en el mismo lugar.

Las inscritas de fuera de Córdoba capital tendrán la opción de recoger su dorsal el mismo día de la prueba (de 17:30 a 18:30 horas) en la sede del Club Atletismo Califas – Universidad de Córdoba (I.D.M. El Fontanar).

Premios de la Carrera de la Mujer

Las tres primeras clasificadas de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en:

55 € para la primera

35 € para la segunda

20 € para la tercera

Además, habrá un trofeo especial para la primera mujer clasificada de la prueba.

