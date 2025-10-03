Suscríbete a
teatro

Vuelve 'El Burlador' al Palacio de Viana de Córdoba

Las funciones tendrán lugar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre y 6, 7, 8 y 9 de noviembre

Imagen de archivo de una representación de 'El Burlador de Palacio'
Imagen de archivo de una representación de 'El Burlador de Palacio' abc

ABC Córdoba

Córdoba

El Palacio de Viana acoge de nuevo la representación de 'El Burlador en Palacio', una propuesta escénica multidisciplinar que invita al público a sumergirse en la historia de Don Juan a través del verso, la prosa, la lírica y la épica.

La dramaturgia se desarrollará de manera itinerante por algunos de los patios del palacio cordobés, ofreciendo una experiencia inmersiva en la que los espectadores, sin asiento fijo, se convierten en parte de la atmósfera teatral. El espectáculo tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Elenco artístico de 'El Burlador en Palacio'

  • Don Juan, el Burlador: Juan Carlos Villanueva

  • Doña Inés: Belén Benítez

  • El Comendador: Francisco Montero / Rafael Montero

  • Doña Ana, Zerlina y Doña Elvira: Inmaculada Almeda / Isabel López

  • Don Giovanni: Rafael Díaz

  • Coro de Ópera Cajasur

Las funciones tendrán lugar los días 23, 24, 25 y 26 de octubre y 6, 7, 8 y 9 de noviembre, siempre a las 20.30 horas. La entrada se realizará por la plaza de Don Gome y el precio de las localidades es de 18 euros, disponibles en el propio Palacio de Viana y en la web www.palaciodeviana.com

