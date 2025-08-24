¡Ha vuelto el templo de los perritos calientes de Córdoba! ¡El bar Lucas ya ha reabierto!

La hostelería local, y con ella los cordobeses, están de enhorabuena: ¡Vuelve el bar Lucas! Y con él sus perritos calientes, instalados ya en el imaginario colectivo de la ciudad.

Si en mayo su propietario, Rafael Gómez, anunciaba el cierre. Decidía jubilarse después de estar tras la barra desde la década de los setenta -junto a él ha estado codo con codo María, su esposa-, ahora su sobrina y ahijada, Erica Carnero, ha reabierto el establecimiento -que sigue estando en la calle Valladares, 1-.

En concreto, este viernes fue la fecha en la que el bar Lucas volvió a acoger clientes. Todo sigue igual en el establecimiento: pan, salchichas y sus deliciosas salsas y cebolla para acompañar. Lo único que ha cambiado es la presencia de Erica al frente, dispuesta a dar mucho recorrido a un histórico de la hostelería local.

Una trayectoria que hunde sus raíces en el colmado que ocupaba el lugar de lo que hoy es el bar. Allí, se hacían bocadillos para los estudiantes de los colegios del entorno y para trabajadores. Pero, en una feria del sector de la hostelería el padre de Rafael vio las máquinas para preparar perritos calientes y detectó que allí había un nicho de negocio.

Eso sí, los comienzos no fueron sencillos. En el mercado no habían disponibles salchichas Frankfurt para elaborar los bocadillos, con lo que el padre de Rafael tuvo que llegar a un acuerdo con Crismon para que le hicieran las salchichas. Lo del ketchup en aquellos añs era otro obstáculo, que se salvó con una salsa de tomate casera que sigue hoy dando un delicioso toque a los perritos del Lucas. Aquellas barreras se superaron y el resto es una historia de éxito, que continuará tras una breve interrupción.

