La Vuelta al Cole en Córdoba: ¿cuándo empiezan las clases?

Imagen de la vuelta al cole el año pasado en Córdoba

El final del mes de agosto está a la vuelta de la esquina. Muchos cordobeses aún apuran la recta final de sus vacaciones. Aunque es imposible no pensar en la vuelta al cole que ya se anuncia en comercios de toda la provincia. El mes de septiembre arranca un nuevo curso para miles de escolares. ¿Cuándo empiezan las clases?

En septiembre de este 2025, el curso escolar en Córdoba (y en el resto de Andalucía) comenzará de forma escalonada, según el ciclo educativo y la enseñanza. Los primeros en empezar serán los docentes y estudiantes de Enseñanzas Deportivas que iniciarán el nuevo curso junto al mes, el próximo lunes 1 de septiembre.

Se trata de formación para profesiones relacionadas con el deporte, como entrenadores o técnicos deportivos, que pueden ser de grado medio o superior. Tras ellos, empezará la Educación Infantil y Primaria que tendrán una primera semana algo más atípica al comenzar las clases un miércoles 10 de septiembre. Ya queda menos de un mes para la fecha.

Los estudiantes de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y Bachillerato gozarán de cinco días más de descanso y empezarán las clases el lunes 15 de septiembre, a mediados de mes. Aquí también encajan los estudiantes y profesores de Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas.

Los últimos en incorporarse al nuevo curso serán las Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Artísticas Superiores, que inauguran el curso 2025-2026 a partir del lunes 22 de septiembre.