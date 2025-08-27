Los vuelos de Binter disparan la llegada de turistas canarios a Córdoba un 43%

Imagen de la llegada el 1 de abril del primer vuelo de Binter a CórdobaUI

La aerolínea Binter anunció el lunes que extiende temporalmente, durante casi medio año más, su ruta Córdoba-Las Palmas de Gran Canaria. Y los frutos que está dando en nuestra tierra en materia turística se empiezan a ver. Antes de que esta compañía empezara a enlazar el archipiélago con el aeródromo ribereño -los vuelos arrancaron el 1 de abril- el peso de los viajeros de esa región sobre el total de los que recibe Córdoba era muy pequeño, pero eso está cambiando.

De abril a julio de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) con indicadores provisionales, en los hoteles de la provincia -la capital es el motor de este área de actividad- hicieron noche 3.608 viajeros procedentes del archipiélago.

Esa cifra implica un crecimiento del 43,2% respecto a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando Binter aún no tenía activada esta ruta. Es decir, se contabilizaron 1.088 viajeros más procedentes de esta comunidad autónoma.

Y más rotunda fue la evolución de sus pernoctaciones en hoteles. De abril a julio, los canarios dejaron en la provincia 8.177 noches de alojamiento. En el mismo periodo del pasado año, esa cifra había sido de 4.815. Al cruzar ambas cifras, se comprueba que el vertiginoso incremento fue de casi el 70% al contabilizarse 3.362 estancias más.

Es cierto que las cifras de los canarios sobre el total siguen siendo modestas pero reflejan avance. En los cuatro meses analizados de 2024, supusieron el 1,2% del total de viajeros hoteleros españoles en la provincia. Un año después, en ese cuatrimestre, marcado por los vuelos de Binter, representaron el 1,6%. Sin duda, se trata de un mercado en el que Córdoba tiene recorrido. Y de ello es consciente el Ayuntamiento.

