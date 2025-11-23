Las voces del maltrato en Córdoba: «Quemó el coche y me puso una navaja en el cuello»

El dolor de quienes viven en el averno de los malos tratos no desaparece cuando logran escapar de ese 'inframundo' de golpes, ataques y humillación. Se queda como la herida que deja una espina atravesada en la garganta y que solo logra sanar con el ... paso del tiempo. Candela y Diana (nombres ficticios que ocultan las identidades de estas dos supervivientes) lo saben muy bien. Y aún hoy, con sus verdugos lejos de sus vidas, siguen quebrándose cuando, de vez en cuando, rememoran ese pasado y tragan saliva.

Candela ha sufrido violencia machista durante más de dos décadas. Comenzó la relación con su maltratador, el padre de su hijo, cuando apenas tenía 15 años. El no haber conocido otra forma de amor abonó el terreno fértil para que, quien debería haberla cuidado y querido, iniciara, en cambio, un vínculo basado en el control y la dominación absoluta.

Celos, acusaciones constantes y amenazas. «Todo lo que hacía estaba mal;incluso le irritaba que yo trabajase», relata. Era consumidor de cocaína y cuando llegaba 'puesto', la situación emperoraba: «Era como vivir con dos personas distintas. Su carácter se volvía más agresivo, más obsesivo, más imprevisible. Entraban los 'polvitos blancos' en casa, y yo ya sabía que esa noche habría discusión, amenazas, insultos o portazos.Lo que viví fue acoso constante».

No hubo solo violencia psicológica; también física y sexual. «Algunas noches llegaba y me tapaba la boca para que no gritara, me despertaba con él encima…». La última agresión la recuerda con claridad: cuando intentó impedir que él se llevara dinero de la casa, él la tiró por las escaleras.

En su cabeza se agolpan episodios que jamás hubiera querido vivir, como la vez en la que su ex la dejó en pijama en plena calle; o cuando un discusión acabó con la televisión por los suelos. Candela tenía que medir cada palabra, cada movimiento, cada decisión. «No podía equivocarme en nada. Si salía con mis amigas, si tardaba en contestar, si me veía 'demasiado arreglada', si sonaba el teléfono… todo era motivo para montar una escena», recuerda entre lágrimas. Pero ella siempre volvía. «Le he consentido tantas cosas... No sé cuántas veces me ha pedido perdón, millones de vecesY yo lo quería más a él que a mí misma».

Su hijo lo presenció todo. De pequeño, cuando empezaban las voces, se escondía en un hueco entre la pared y el sofá. El punto de inflexión llegó un día en casa, tras otra discusión absurda, cuando el pequeño le dijo: «Mamá, no quiero verte llorar más».

Fue el empujón que necesitaba. «Tenía muchísimo miedo, pero decidí no dar un paso atrás». Candela pidió asesoramiento en el Colegio de Abogados, que la acompañaron en un proceso que no fue nada fácil y que todavía no ha finalizado. «Fui a denunciar y en comisaría me dijeron que lo mío 'no era maltrato', que él parecía más un 'mal marido y mal padre'. Una psicóloga de la Policía me atendió al día siguiente. Le conté todo. y me ayudó a denunciar por violencia de género».

En el Juzgado de Guardia, la resolución también se torció para esta cordobesa. «El juez se enfocó en la parte de la denuncia en la que relaté que me grabó vídeos íntimos sin mi consentimiento; mi exmarido presentó otros de cuando éramos jóvenes -que no tenían nada que ver con el caso-, y el togado lo creyó y no impuso medidas».

Córdoba, a la cola en ratio de violencia machista Córdoba registra un total de 17,2 víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, según los último datos (tercer trimestre de 2025) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una cifra que la sitúa por debajo de la media nacional (18,8) y también lejos de las provincias andaluzas con mayor incidencia, como Almería (32,7), Huelva (26) o Granada (23,2). En el conjunto de Andalucía, Córdoba se mantiene entre las provincias con menor tasa, solo por encima de Jaén (16,4) y prácticamente a la par de Cádiz (18,7) y Sevilla (20,7). Pese a estos datos relativamente bajos, la provincia no queda al margen de esta lacra y el CGPJ recuerda que la violencia machista sigue mostrando una presencia sostenida en todo el territorio.

La letrada de Candela apeló la resolución y hoy el hombre al que denunció se enfrenta a 11 años de prisión por tres delitos, uno de ellos por agresión sexual. El juicio está a la espera de celebrarse. Por el camino, esta víctima no sólo ha tenido que sobreponerse a todo el daño causado: en plena vorágine judicial fue diagnosticada de cancer de mama que aún hoy la mantiene pendiente de controles periódicos.

Pese a todo, «he logrado recomponerme y ganar vida. Por primera vez tengo paz mental», agradece, emocionada.

Diana, por su parte, no sólo ha sufrido violencia machista por parte del padre de sus hijos ;varias parejas posteriores también han resultado ser agresores, «aunque en esos casos he podido detectar antes las señales de alarma y salir de ahí», explica.

Normalizar el maltrato

Esta mujer de 39 años quedó embarazada muy joven y al poco de empezar la relación con su agresor, «a los tres meses de comenzar». Perdió al bebé, pero volvió a estar encinta y nació su hijo mayor. Entonces ya comenzaró el maltrato psicológico. «Al principio empezó a apartarme poco a poco de mi entorno, de mis amigos y familiares. Mi madre no le gustaba; cualquier contacto con ella acababa en un conflicto», relata.

En cuanto a los golpes, «no recuerdo exactamente cuando me pegó por primera vez, porque han sido muchas. Me prometía que iba a cambiar y yo me lo creía. Tenía mucha dependencia y estaba anulada completamente como persona».

Diana, que de pequeña creció con un padre maltratador, había normalizado este tipo de comportamientos. La primera vez que Diana se decidió a denunciar fue en 2011. « Mi hijo tenía 4 o 5 meses. Yo fui a mi médica de cabecera a escondidas y allí se lió una muy gorda: me quemó el coche».

Salir de aquel infierno fue complicado para ella: vivían en casa de sus suegros y «ellos lo defendían, diciendo que no era maltratador, que el problema era la droga y el alcohol».

Esta cordobesa, que incluso ha estado refugiada en un piso de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer y que ahora colabora activamente con la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, recuerda la ocasión en la que su maltratador, una vez separados, «se llevó a mi hijo. No se presentó al punto de encuentro para recogerlo y por el camino me lo quitó. Fue cuando pasó el caso Bretón y pasé mucho miedo por mi niño», rememora muy afectada. Ahora, su pequeño, que ya tiene 12 años «quiere quitarse el apellido del padre. Ha sufrido demasiado».

Todavía tiembla con el episodio de máxima amenaza: «En una ocasión me puso una navaja en el cuello. Nunca he dejado de tener miedo: miedo por mí, miedo por mis hijos».

En su vida se le han cruzado después otros agresores que han repetido los patrones: «No te dejan ser tú, te mandan callar, te controlan... Así empiezan. Pero se puede salir de ahí. Hay recursos para ello, aunque tienes que ver primero y asumir que eres una mujer maltratada», sentencia.