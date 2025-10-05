Las viviendas de cuatro dormitorios, una especie en extinción en Córdoba: estas son las que hay

Una pareja joven llega a la oficina de ventas con las ideas claras: quieren una vivienda de 4 dormitorios. Uno para el niño, otro para la que viene en camino, uno para despacho, y espacio de sobra para crecer. Pero al hacer números, llega la realidad. A más metros, más euros. Y, además, la oferta de este tipo de inmuebles en Córdoba es cada vez más escasa.

Así lo señala la web 'Obranuevaencordoba.es' , dirigida por Juan Manuel Gómez , consultor inmobiliario y una voz reconocida en el sector. Según apunta, «se trata de una escena que se repite en muchas oficinas de ventas. El comprador busca el ideal y termina adaptándose al presupuesto. Porque lo importante no es tenerlo todo, sino elegir bien con lo que hoy puedes asumir».

En este sentido, Gómez insiste: «los inmuebles de 4 dormitorios son cada vez más escasas. Las promotoras construyen menos, porque se encuentran con estos casos y bucan encajarse al presupuesto de la demanda».

Eso sí: quienes las buscan y les cuadra, lo hacen con decisión, incide el consultor. La oferta es limitada y se mueve rápido. En Córdoba solo existen esta opciones de viviendas de cuatro dormitorios en planta:

• Residencial Alminara, en Huerta Santa Isabel Oeste. Tercera planta.

• Terrazas de Santa Rosa, en avenida Virgen de las Angustias. Primera planta.

• Onsen Residencial, en Acera Fuente de la Salud. Varias plantas aún disponibles.

Si el comprador busca esas cuatro estancias en bajo o ático, con grandes espacios exteriores, hay más oferta. «Puede encontrarlas en Residencial Alminara, Gestilar Terrazas de la Medina, Patriarca Homes y La Finca de los Jardines V», concluye Gómez.

Más temas:

Pisos

Vivienda

Córdoba