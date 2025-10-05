Suscríbete a
Las viviendas de cuatro dormitorios, una especie en extinción en Córdoba: estas son las que hay

En capital tan solo existen tres residenciales nuevos con este tipo de inmuebles en planta

Así son los pisos de obra nueva que parecen un resort vacacional y están frente al Hipercor de Córdoba

Residencial Alminara, uno de los pocos que cuenta con pisos de cuatro dormitorios
Residencial Alminara, uno de los pocos que cuenta con pisos de cuatro dormitorios

Una pareja joven llega a la oficina de ventas con las ideas claras: quieren una vivienda de 4 dormitorios. Uno para el niño, otro para la que viene en camino, uno para despacho, y espacio de sobra para crecer. Pero al hacer números, llega la realidad. A más metros, más euros. Y, además, la oferta de este tipo de inmuebles en Córdoba es cada vez más escasa.

Así lo señala la web 'Obranuevaencordoba.es' , dirigida por Juan Manuel Gómez , consultor inmobiliario y una voz reconocida en el sector. Según apunta, «se trata de una escena que se repite en muchas oficinas de ventas. El comprador busca el ideal y termina adaptándose al presupuesto. Porque lo importante no es tenerlo todo, sino elegir bien con lo que hoy puedes asumir».

En este sentido, Gómez insiste: «los inmuebles de 4 dormitorios son cada vez más escasas. Las promotoras construyen menos, porque se encuentran con estos casos y bucan encajarse al presupuesto de la demanda».

Eso sí: quienes las buscan y les cuadra, lo hacen con decisión, incide el consultor. La oferta es limitada y se mueve rápido. En Córdoba solo existen esta opciones de viviendas de cuatro dormitorios en planta:

Residencial Alminara, en Huerta Santa Isabel Oeste. Tercera planta.

Terrazas de Santa Rosa, en avenida Virgen de las Angustias. Primera planta.

Onsen Residencial, en Acera Fuente de la Salud. Varias plantas aún disponibles.

Si el comprador busca esas cuatro estancias en bajo o ático, con grandes espacios exteriores, hay más oferta. «Puede encontrarlas en Residencial Alminara, Gestilar Terrazas de la Medina, Patriarca Homes y La Finca de los Jardines V», concluye Gómez.

