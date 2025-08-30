Las visitas a la Sinagoga caen casi un 17% después de que se recortarán las visitas para preservarla

La Sinagoga sufrió en el primer semestre un descenso interanual de sus visitas que rozó el 17%, consecuencia de las restricciones a la afluencia al monumento aplicadas por la Junta para mejorar su preservación. Medina Azahara sí logró un ligero incremento. Así lo refleja el último informe del Gobierno autonómico sobre la red de espacios culturales que le pertenecen.

En cuanto al templo judío contabilizó de enero a junio 280.771 personas que disfrutaron de él. La cifra se queda a muchísima distancia de la lograda en el mismo periodo del pasado ejercicio: 337.561 -eso sí, hay que advertir de que de enero a junio de 2024 se movió en datos de récord, que no pudo acabar materializando en el segundo semestre-. Al cruzar ambos guarismos, se detecta un contundente descenso del 16,8% al registrarse 56.790 visitantes menos.

El elemento clave para comprender que se haya producido una bajada tan rotunda es que desde el 1 de abril la Sinagoga tiene un horario reducido -se puede ver de martes a domingo, desde las 9.00 horas a las 15.00-. La Junta decidió recortarlo para preservar sus valores patrimoniales, después de que un estudio detectara riesgos para su conservación por factores como la afluencia masiva de turistas. Es necesario, además, realizar reserva previa para grupos de más de seis personas.

El templo judío cortará así una serie de cuatro años de incremento consecutivo de quienes acudieron a contemplarlo -la inició tras el desplome que sufrió en 2020, como cualquier monumento, por la irrupción del Covid-. En 2024, contabilizó 587.633 visitantes, un 17,7% más. Fue una cifra muy potente pero se quedó aún a distancia de su récord, establecido en 2019, cuando fueron 619.110 los cordobeses y viajeros que disfrutaron de la Sinagoga.

En el pasado año, fue el tercer punto de interés para el visitante en la capital que tuvo más afluencia. Así lo reflejan los informes del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que analiza las cifras de los 13 monumentos y museos más relevantes para el viajero existentes en nuestra urbe.

Medina Azahara

Y Medina Azahara llegó al ecuador de 2025 con una mejoría en sus visitantes del 1%. De enero a junio contabilizó 121.407 personas que pisaron lo que fue la ciudad palatina. Fueron 1.253 más que 365 días antes.

El yacimiento, de continuar en esta senda en la segunda mitad de 2025, protagonizará un crecimiento más moderado del que logró en el conjunto de 2024. El pasado año lo saldó con 223.830 visitantes, lo que supuso un aumento del 3,7% y ser el cuarto hito con más tirón entre los viajeros. Eso sí, se quedó aún a distancia de sus cifras preCovid. No obstante, hay que recordar que en 2019 sus datos (285.672) fueron excelentes -su segundo mejor indicador histórico-.