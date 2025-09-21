La Virgen de Araceli está ya en Lucena con motivo de la Procesión Magna del próximo fin de semana

Centenares de devotos rezan ante la Virgen de Lucena, lista para la Magna del próximo fin de semana

Lucena ya vive los días grandes de preparación para la Procesión Magna Pasionista Lucena Vive la Pasión. La patrona, María Santísima de Araceli, ha descendido esta mañana desde su Real Santuario hasta la ciudad para presidir este acontecimiento histórico que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, un acontecimiento enmarcado en el Año Jubilar de la Iglesia Católica.

En la jornada de este domingo también se ha realizado el traslado de Nuestra Señora de la Soledad desde la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol hasta la Iglesia Conventual Madre de Dios de los RR.PP. Franciscanos. Mañana lunes será el turno de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, y el martes lo hará Nuestro Padre Jesús del Valle, hasta la Iglesia de Santiago y el Convento Franciscano, respectivamente. Traslados que, además de ser momentos de devoción, están reuniendo a numerosos fieles y cofrades.

Actos

La agenda previa a la Procesión Magnacontinuará el viernes 26 con la Solemne Misa Jubilar en la Iglesia Mayor de San Mateo, presidida por el Obispo de Córdoba, y con la apertura extraordinaria de templos el viernes y el sábado para que vecinos y visitantes puedan contemplar de cerca el inmenso patrimonio devocional, artístico y sonoro que custodia Lucena. Además, el Ayuntamiento de Lucena y la Fundación Ciudades Medias han programado una visita turística guiada para la mañana del sábado.

Todo se encuentra ya dispuesto para que la ciudad se convierta en epicentro del arte sacro y la tradición cofrade con la Procesión Magna, en la que participarán dieciocho pasos de diecisiete hermandades, en riguroso orden cronológico de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Una oportunidad única para vivir la fe, la religiosidad popular y conocer, de primer mano, el arte de la santería declarado Bien de Interés Cultural.